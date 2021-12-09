"Аталанта" Малиновського програла "Вільярреалу" та вилетіла з Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч, який проходив в італійському Бергамо, повинен був відбутись вчора, 8 грудня, але через снігопади був перенесений на сьогодні.



"Вільярреал" забезпечив себе комфортною перевагою ще на старті першого тайму, коли забив Арно Груневелд. Перевагу іспанці подвоїли на 42-й хвилині після голу Етьєнна Капу.



У другому таймі тренер "Аталанти" Джан-П'єро Гасперіні випустив на поле українця Руслана Малиновського і гра італійців покращилась, але на жаль вони пропустили втретє, знову забив Груневелд.



Руслан Малиновський скоротив відставання "Аталанти" на 71-й хвилині після чого вони забили ще раз. Але сил для третього м'яча не вистачило. Поразка - 2:3.



"Аталанта" посіла в групі F третє місце і зіграє в Лізі Європи. "Вільярреал" та "Манчестер Юнайтед" вийшли в 1/8 фіналу ЛЧ. Для "Янг Бойза" єврокубковий сезон завершений.



Ліга чемпіонів



6-й тур



9 грудня



"Аталанта" (Італія) - "Вільярреал" (Іспанія) 2:3



Голи: Малиновський, 71, Сапата, 80 - Груневелд, 3, 51, Капу, 42

???? Villarreal get the job done! ✔️



See you in the last 16, @VillarrealCFen!#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021

8 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло на виїзді лісабонській "Бенфіці".

В іншому матчі "Баварія" розгромила "Барселону" та відправила іспанців у Лігу Європи.

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