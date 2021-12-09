"Аталанта" Малиновського програла "Вільярреалу" та вилетіла з Ліги чемпіонів
У перенесеному матчі 6-го туру Ліги чемпіонів італійська "Аталанта" програла іспанському "Вільярреалу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив в італійському Бергамо, повинен був відбутись вчора, 8 грудня, але через снігопади був перенесений на сьогодні.
"Вільярреал" забезпечив себе комфортною перевагою ще на старті першого тайму, коли забив Арно Груневелд. Перевагу іспанці подвоїли на 42-й хвилині після голу Етьєнна Капу.
У другому таймі тренер "Аталанти" Джан-П'єро Гасперіні випустив на поле українця Руслана Малиновського і гра італійців покращилась, але на жаль вони пропустили втретє, знову забив Груневелд.
Руслан Малиновський скоротив відставання "Аталанти" на 71-й хвилині після чого вони забили ще раз. Але сил для третього м'яча не вистачило. Поразка - 2:3.
"Аталанта" посіла в групі F третє місце і зіграє в Лізі Європи. "Вільярреал" та "Манчестер Юнайтед" вийшли в 1/8 фіналу ЛЧ. Для "Янг Бойза" єврокубковий сезон завершений.
Ліга чемпіонів
6-й тур
9 грудня
"Аталанта" (Італія) - "Вільярреал" (Іспанія) 2:3
Голи: Малиновський, 71, Сапата, 80 - Груневелд, 3, 51, Капу, 42
- 8 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло на виїзді лісабонській "Бенфіці".
- В іншому матчі "Баварія" розгромила "Барселону" та відправила іспанців у Лігу Європи.
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