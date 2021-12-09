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"Аталанта" Малиновського програла "Вільярреалу" та вилетіла з Ліги чемпіонів

9 грудня, 2021 четвер
22:07
Спорт Руслан Малиновський

У перенесеному матчі 6-го туру Ліги чемпіонів італійська "Аталанта" програла іспанському "Вільярреалу"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив в італійському Бергамо, повинен був відбутись вчора, 8 грудня, але через снігопади був перенесений на сьогодні. 

"Вільярреал" забезпечив себе комфортною перевагою ще на старті першого тайму, коли забив Арно Груневелд. Перевагу іспанці подвоїли на 42-й хвилині після голу Етьєнна Капу.

У другому таймі тренер "Аталанти" Джан-П'єро Гасперіні випустив на поле українця Руслана Малиновського і гра італійців покращилась, але на жаль вони пропустили втретє, знову забив Груневелд.

Руслан Малиновський скоротив відставання "Аталанти" на 71-й хвилині після чого вони забили ще раз. Але сил для третього м'яча не вистачило. Поразка - 2:3.

"Аталанта" посіла в групі F третє місце і зіграє в Лізі Європи. "Вільярреал" та "Манчестер Юнайтед" вийшли в 1/8 фіналу ЛЧ. Для "Янг Бойза" єврокубковий сезон завершений.

Ліга чемпіонів

6-й тур

9 грудня

"Аталанта" (Італія) - "Вільярреал" (Іспанія) 2:3

Голи: Малиновський, 71, Сапата, 80 - Груневелд, 3, 51, Капу, 42

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Ліга чемпіонів
результати
Аталанта
Вільярреал
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