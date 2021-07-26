"Аталанта" знайшла новий клуб для футболіста збірної України

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у Twitter.



За інформацією інсайдера, сторони підпишуть угоду про оренду Коваленка в "Спецію" на наступному тижні. Зараз 25-річний футболіст тренується індивідуально, адже нещодавно отримав травму. Українець проведе в італійському клубі весь наступний сезон.

25-річний півзахисник перейшов до "Аталанти" взимку з "Шахтаря", але зіграв за команду із Бергамо лише один матч. Коваленка навесні турбувала травма, яка, у підсумку, завадила йому поїхати у складі збірної України на Євро-2020.

За "Аталанту" також виступає інший український футболіст - Руслан Малиновський.

Lo #Spezia fa shopping in casa #Atalanta e settimana prossima dovrebbe completare il ritorno di Roberto #Piccoli e gli arrivi di Arkadiusz #Reca, Ebrima #Colley e Viktor #Kovalenko. Operazioni in prestito. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2021

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