"Аталанта" знайшла новий клуб для футболіста збірної України
Український футболіст "Аталанти" Віктор Коваленко проведе наступний сезон в оренді у "Спеції"
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у Twitter.
За інформацією інсайдера, сторони підпишуть угоду про оренду Коваленка в "Спецію" на наступному тижні. Зараз 25-річний футболіст тренується індивідуально, адже нещодавно отримав травму. Українець проведе в італійському клубі весь наступний сезон.
25-річний півзахисник перейшов до "Аталанти" взимку з "Шахтаря", але зіграв за команду із Бергамо лише один матч. Коваленка навесні турбувала травма, яка, у підсумку, завадила йому поїхати у складі збірної України на Євро-2020.
За "Аталанту" також виступає інший український футболіст - Руслан Малиновський.
- 17 червня з'явилася інформація, що "Аталанта" вирішила продати Коваленка.
- 6 липня півзахисник Віктор Коваленко розповів, чому обрав італійську "Аталанту" та покинув "Шахтар" взимку.
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