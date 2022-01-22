Аваков назвав ймовірність повномасштабного російського вторгнення вищою, ніж у 2014 році

Про це він сказав під час круглого столу з нагоди Дня Соборності, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, Росія зосередила біля кордонів України 54 батальйонно-тактичні групи загальною чисельністю понад 100 тис. військових.

"На мою думку, ймовірність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж в 2014 році", – сказав Аваков.

Він додав, що довжина державного кордону, який потребує посиленої охорони збільшилась на понад 1 тис. км – через дії Білорусі.