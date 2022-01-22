Аваков назвав ймовірність повномасштабного російського вторгнення вищою, ніж у 2014 році
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що зараз ймовірність повномасштабного вторгнення до України вища, ніж у 2014 році
Про це він сказав під час круглого столу з нагоди Дня Соборності, повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, Росія зосередила біля кордонів України 54 батальйонно-тактичні групи загальною чисельністю понад 100 тис. військових.
"На мою думку, ймовірність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж в 2014 році", – сказав Аваков.
Він додав, що довжина державного кордону, який потребує посиленої охорони збільшилась на понад 1 тис. км – через дії Білорусі.
- Нагадаємо, 21 січня Арсен Аваков закликав президента України Володимира Зеленського говорити про реальні загрози з боку РФ, аби не допустити нового вторгнення.
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