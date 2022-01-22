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Головна війна з Росією Аваков назвав ймовірність повномасштабного російського вторгнення вищою, ніж у 2014 році

Аваков назвав ймовірність повномасштабного російського вторгнення вищою, ніж у 2014 році

22 січня, 2022 субота
16:01
війна з Росією Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що зараз ймовірність повномасштабного вторгнення до України вища, ніж у 2014 році

Про це він сказав під час круглого столу з нагоди Дня Соборності, повідомляє Радіо Свобода

За його словами, Росія зосередила біля кордонів України 54 батальйонно-тактичні групи загальною чисельністю понад 100 тис. військових.

"На мою думку, ймовірність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж в 2014 році", – сказав Аваков. 

Він додав, що довжина державного кордону, який потребує посиленої охорони збільшилась на понад 1 тис. км – через дії Білорусі.

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