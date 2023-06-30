Про це в ефірі Еспресо заявив майор армії США у відставці та військовий експерт Джон Спенсер.

"Мені було приємно бачити, що американські лідери звертаються публічно і називають Путіна терористом світового масштабу. Якщо Путін справді спричинить ядерну катастрофу, якщо він застосує ядерну зброю, то наслідки не змусять себе чекати. НАТО застосує п'яту статтю і буде негайна реакція, адже Путін та його генерали мають зрозуміти якими будуть наслідки таких дій", - сказав він.

На його переконання, цього не станеться.

"Адже ці терористи розуміють, що їхня потуга в силі і нам необхідно її стримувати. Путін чудово розуміє, що у будь-якому з цих двох сценаріїв: застосування тактичної ядерної зброї або ядерна катастрофа на ЗАЕС настане кінець його режиму", - підсумував Спенсер.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.

Уранці ГУР повідомляло, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські війська підготували все для техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС