Про це в ефірі телемарафону 20 березня сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Ворог постійно намагається оточити місто Авдіївка. Я згоден із західними колегами, які кажуть, що Авдіївка найближчим часом може стати новим Бахмутом, це так і є", - сказав він.

"Але на даний момент не все так добре у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку. Вчора, позавчора ворог використовував останні резерви, які має", - додав Дмитрашківський.

За його словами, ворог на цьому напрямку несе значні втрати.

"Атаки всі однотипні, ворог атакує з однієї і тієї ж самої посадки, дуже прогнозовано, і тому вдається нашим військовим боронити свої позиції", - сказав Дмитрашківський.