У ЗСУ підтвердили прогноз британської розвідки, що Авдіївка найближчим часом може стати новим Бахмутом
Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області, тож найближчим часом ситуація там може стати такою, як у Бахмуті
Про це в ефірі телемарафону 20 березня сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
"Ворог постійно намагається оточити місто Авдіївка. Я згоден із західними колегами, які кажуть, що Авдіївка найближчим часом може стати новим Бахмутом, це так і є", - сказав він.
"Але на даний момент не все так добре у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку. Вчора, позавчора ворог використовував останні резерви, які має", - додав Дмитрашківський.
За його словами, ворог на цьому напрямку несе значні втрати.
"Атаки всі однотипні, ворог атакує з однієї і тієї ж самої посадки, дуже прогнозовано, і тому вдається нашим військовим боронити свої позиції", - сказав Дмитрашківський.
- 20 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
- 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Поки що це стосується тільки Бахмута.
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