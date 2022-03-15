Авіакомпанія Korean Air призупиняє пасажирські та вантажні перевезення до Москви
Авіакомпанія Korean Air тимчасово призупиняє всі пасажирські та вантажні перевезення до та з Москви та Владивостока до кінця квітня
Про це представники компанії повідомили у коментарі CNN.
Зокрема Korean Air заявила, що також змінює маршрути своїх рейсів, щоб уникнути російського повітряного простору, посилаючись на «експлуатаційні проблеми та проблеми безпеки».
Рейси з Сеула до Європи будуть перенаправлені на Китай, Казахстан і Туреччину, що збільшить час польоту до двох годин 45 хвилин.
Рейси зі східних районів Північної Америки до Сеула також будуть перенаправлені через Аляску та Тихий океан, що додасть близько двох годин для деяких рейсів.
- Нагадаємо, що казахстанська компанія Air Astana припинила всі польоти до Росії.
- Аерофлот заявив про припинення здійснення закордонних рейсів в усіх напрямках, окрім Мінська.
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