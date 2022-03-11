Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупинила всі польоти до Росії

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.



"Із прикрістю повідомляємо, що у зв’язку із скасуванням страхового покриття для комерційних рейсів до, з та через Російську Федерацію, усі рейси до РФ негайно призупиняються до 13 березня", - повідомляє Air Astana.



Водночас авіакомпанія обіцяє "співпрацювати з урядом, аби якнайшвидше відновити польоти".



Нагадаємо, раніше "Аерофлот" заявив про припинення здійснення закордонних рейсів в усіх напрямках, окрім Мінська.



Російський туроператор Anex Tour та авіакомпанія AZUR призупинили перевезення за міжнародними напрямками.



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