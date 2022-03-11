Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупинила всі польоти до Росії
Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупинила всі польоти до Росії через відсутність страхового покриття для комерційних рейсів
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
"Із прикрістю повідомляємо, що у зв’язку із скасуванням страхового покриття для комерційних рейсів до, з та через Російську Федерацію, усі рейси до РФ негайно призупиняються до 13 березня", - повідомляє Air Astana.
Водночас авіакомпанія обіцяє "співпрацювати з урядом, аби якнайшвидше відновити польоти".
Нагадаємо, раніше "Аерофлот" заявив про припинення здійснення закордонних рейсів в усіх напрямках, окрім Мінська.
Російський туроператор Anex Tour та авіакомпанія AZUR призупинили перевезення за міжнародними напрямками.
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