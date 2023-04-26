Авіація НАТО перехопила три російських літаки-розвідники над Балтійським морем

Про це поінформували в twitter Повітряних сил ФРН.

"Два флангових СУ-27 і один Іл-20 з Росії знову пролетіли без сигналу транспондера в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - мовиться у повідомленні.

Aufklärungsflieger abgefangen. ???????? und ???????? #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus ???????? flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023