Авіація НАТО перехопила три російських літаки-розвідники над Балтійським морем
Винищувачі Великої Британії та Німеччини були підняті по тривозі для виявлення 3 військових літаків Росії над Балтійським морем
Про це поінформували в twitter Повітряних сил ФРН.
"Два флангових СУ-27 і один Іл-20 з Росії знову пролетіли без сигналу транспондера в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - мовиться у повідомленні.
- Нагадаємо, раніше два нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі з боку Калінінграда.
- Також винищувачі Великої Британії та Німеччини спільно перехопили російський літак поблизу повітряного простору Естонії 14 березня. Пізніше Typhoon з британських ВПС і винищувач Німеччини вчергове перехопили російські літаки у межах патрулювання повітряного простору Естонії наприкінці березня.
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