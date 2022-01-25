Австралія не відправлятиме військових в Україну, проте допоможе з кібербезпекою, - голова МЗС

Про це вона сказала в інтерв'ю ABC Radio.



"Ми сказали, що не братимемо участі - не братимемо участі у військовій допомозі", - сказала міністр.



Також вона наголосила, що Австралія готова допомогти Україні у сфері кібербезпеки на тлі нещодавніх атак які були здійснені з боку РФ.



"На Україну вже було здійснено серйозні кібератаки, які, як передбачається, виходять із потенційно російських джерел. І, щоб бути зрозумілим, це виклик, з яким вони боролися протягом деякого часу… Австралія, безумовно, тісно співпрацює з партнерами у міжнародній спільноті, зокрема вже з Україною, з питань кіберстійкості та кібербезпеки, і якщо Австралія може допомогти у цьому, ми це зробимо", - зазначила Пейн.

Нагадаємо, що Німеччина заборонила Естонії постачати зброю в Україну.

Крім того, США дали країнам Балтії дозвіл на постачання зброї Україні.

США нададуть Україні летальну зброю у разі вторгнення РФ.

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