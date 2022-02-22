Австралія тимчасово закрила посольство у Львові та закликала своїх громадян покинути Україну
Австралія закрила своє посольство у Львові, а громадян закликала в терміновому порядку покинути Україну через загрозу з боку РФ
Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Австралії Маріс Пейн.
Вона засудила дії Путіна щодо визнання "Л/ДНР".
За її словами, Австралія в цьому питанні солідарна з США, Європейським союзом та іншими урядами, які підтримують суверенітет України.
"Разом з нашими партнерами ми готові оголосити про швидкі і жорсткі санкції, які будуть спрямовані проти ключових російських фізичних і юридичних осіб, відповідальних за підрив суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.
Громадян Австралії закликали покинути Україну.
"Ми продовжуємо закликати всіх австралійців негайно покинути Україну. не затримуючись. Безпека австралійців та офіційних осіб є нашим пріоритетом. У зв'язку з підвищеним ризиком австралійським чиновникам було наказано покинути Україну. Наше посольство та операції у Львові тимчасово закриті. Австралійські офіційні особи були направлені в Східну Польщу і Румунію, щоб допомогти австралійцям, які бажають покинути Україну", - наголосила Пейн.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
- Президент США Джо Байден підписав указ про санкції за визнання "Л/ДНР".
- Згодом політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ. А Велика Британія на засіданні Радбезу ООН заявила, що розширить санкції проти РФ.
- Німеччина пообіцяла жорстко відповісти на визнання Росією "Л/ДНР".
- У свою чергу, РФ на Радбезі ООН заявила, що визнання "ЛДНР" не змінює Мінських угод і звинуватила Україну в обстрілах на Донбасі.
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