Австрія готова приймати переговори щодо війни в Україні і підтримувати зв’язок з РФ, - The Hill

Про це повідомляє The Hill.

Співрозмовник видання уточнив, що Австрія запропонувала свою територію як нейтральний майданчик, оскільки країна не входить до НАТО.

"Один австрійський чиновник повідомив, що запропоновано цю країну як нейтральний майданчик для складних переговорів, і що він готовий провести переговори про деескалацію та підтримувати канали з Росією", - йдеться у матеріалі.

При цьому джерела у Пентагоні заявляють, що США обговорюють із союзниками план дій у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Раніше президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.

3 жовтня держдума Росії проголосувала за "прийняття" до складу РФ окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

4 жовтня Рада Федерації РФ слідом за держдумою схвалила "приєднання" частково окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України до Росії.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

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