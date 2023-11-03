Австрія і Британія спільно депортуватимуть нелегальних мігрантів у третю країну

Про це повідомляє The Guardian.

Австрія стає першою країною Євросоюзу, яка підписала таку угоду з Британією, яка впровадила схему депортації нелегальних мігрантів за квитком в один кінець до Руанди, щоб отримати притулок, якщо вони не зможуть довести, що це наражатиме їх на ризик "серйозної та незворотної шкоди".

Схема Австрії відрізнятиметься від британської тим, що людям, депортованим до третьої країни, буде дозволено повернутися до Австрії, якщо їхні заяви про надання притулку будуть прийняті, а ті, кому було відмовлено, будуть повернуті на батьківщину.

Хоча правозахисники критикували впровадження такої схеми депортації мігрантів, бо вона порушує їхні права, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак і міністр внутрішніх справ спонукають ЄС до перегляду міжнародних угод про надання притулку, включаючи Конвенцію про біженців і Європейську конвенцію з прав людини з огляд на всесвітню міграційну кризу.

Австрія також наполягає на тому, щоб ЄС запровадив таку схему, щоб впоратися зі збільшенням кількості біженців із Середземномор’я та його східних кордонів.