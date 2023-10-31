Словаччина посилює військами кордон з Угорщиною, щоб стримати мігрантів
Новостворений уряд Словаччини оголосив про розгортання сотень поліцейських та військових уздовж кордону з Угорщиною, щоб стримувати нелегальних мігрантів
Про це пише Deutsche Welle.
За даними уряду, протягом 2023 року на кордонах Словаччини виявили понад 40 тисяч мігрантів без документів.
Новопризначений прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив, що нелегальну міграцію необхідно контролювати. Він попередив, що в іншому випадку в країну можуть потрапити люди, пов'язані з "терористичними" групами.
Фіцо не повідомив подробиць розгортання військ на угорському кордоні, але відвідав один із пунктів пропуску в понеділок пізно ввечері, щоб ознайомитись із заходами.
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"Ми хочемо надіслати чіткий сигнал, що з новим урядом з'явився новий підхід до нелегальної міграції ", - сказав міністр внутрішніх справ Матус Сутай Есток.
Він додав, що для захисту прикордонних районів з Угорщиною, які не є офіційними пунктами пропуску, будуть розгорнуті "великі сили".
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5 жовтня попередній уряд Словаччини відновив вибіркові перевірки на кордоні з Угорщиною. Рішення було прийнято після того, як сусідні Австрія, Чехія та Польща знову запровадили контроль на своїх словацьких кордонах, щоб стримати міграцію. Водночас експрем’єр Людовіт Одор критикував прикордонний контроль сусідів, виступаючи за загальноєвропейське розв'язання проблеми міграції.
- Нагадаємо, 25 жовтня в Президентському палаці президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова призначила Роберта Фіцо прем'єр-міністром країни.
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