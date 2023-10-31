Словаччина посилює військами кордон з Угорщиною, щоб стримати мігрантів

Про це пише Deutsche Welle.

За даними уряду, протягом 2023 року на кордонах Словаччини виявили понад 40 тисяч мігрантів без документів.

Новопризначений прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив, що нелегальну міграцію необхідно контролювати. Він попередив, що в іншому випадку в країну можуть потрапити люди, пов'язані з "терористичними" групами.

Фіцо не повідомив подробиць розгортання військ на угорському кордоні, але відвідав один із пунктів пропуску в понеділок пізно ввечері, щоб ознайомитись із заходами.

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"Ми хочемо надіслати чіткий сигнал, що з новим урядом з'явився новий підхід до нелегальної міграції ", - сказав міністр внутрішніх справ Матус Сутай Есток.

Він додав, що для захисту прикордонних районів з Угорщиною, які не є офіційними пунктами пропуску, будуть розгорнуті "великі сили".