Австрія легалізувала евтаназію

Про це повідомляє Associated Press.

"З наступного року люди, які хронічно хворі або не мають перспективи на одужання, зможуть заявити про свою волю до смерті, процедура чимось схожа на заповіт", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб використати цю можливість, люди, які хочуть покінчити із життям, мають отримати діагноз і підтвердити свою здатність приймати власне рішення. Спочатку їм доведеться поспілкуватися з кількома лікарями, а потім, після періоду роздумів, передати своє бажання адвокату чи нотаріусу.

Після цього вони отримають право придбати смертельні ліки. Перелік закладів, у яких це можна буде зробити, відомий лише адвокатам та нотаріусам.

Щоб виключити зловживання, закон забороняє проходити таку процедуру неповнолітнім.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb