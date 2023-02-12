Австрія зазнала критики за надання росіянам віз на засідання ОБСЄ, - ЗМІ
Австрія зазнала жорсткої критики за надання віз, які дозволять російським законодавцям, котрі перебувають під санкціями, відвідати віденську зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі
Про це повідомляє AP News.
Відомо, що на початку лютого парламентарі закликали Австрію не допустити російських делегатів до зустрічі найбільшого органу безпеки світу, що відбудеться у Відні 23-24 лютого. Високопосадовці з 20 країн написали листа до канцлера Австрії, в якому закликали заборонити участь підсанкційних росіян.
"Важливо пам’ятати, що російські парламентарі є невід’ємною частиною системи влади та співучасниками злочинів, які Росія щодня вчиняє в Україні. Їм не місце в інституції, завданням якої є сприяння щирому діалогу та протидії війні", - йдеться у листі.
Австрійські чиновники не прокоментували листа.
Інформагентство зазначає, що Австрія намагається, "делікатно балансувати", намагаючись зберегти свою давню позицію військового нейтралітету під час війни в Україні. Уряд Австрії засудив вторгнення Росії в Україну майже рік тому, але також наголосив на необхідності підтримувати дипломатичні відносини з Росією.
Австрійські чиновники наполягають на тому, що оскільки штаб-квартира ОБСЄ розміщується у Відні, міністерство має законне право видавати візи представникам країн-учасниць, які бажають взяти участь у зустрічах цієї міжнародної організації.
AP News нагадує, що Австрія, яка була анексована нацистською Німеччиною напередодні Другої світової війни, після війни оголосила нейтралітет під тиском західних союзників і Радянського Союзу.
"Із закінченням "холодної" війни та приєднанням Австрії до ЄС австрійський нейтралітет втратив свою функцію. Як член НАТО Австрія буде в кращому становищі для формування європейської політики безпеки та отримає більшу безпеку", - заявив Вернер Фаслабенд, колишній міністр оборони Австрії з консервативної Народної партії
- У листопаді минулого року російській делегації відмовили у візах для участі в сесії ПА ОБСЄ у столиці Польщі.
- Верховна Рада України на засіданні 6 лютого ухвалила звернення до ПА ОБСЄ з проханням припинити повноваження російських і білоруських делегатів. Росія планує направити делегатів на лютневе засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ, в тому числі 15 російських депутатів, які перебувають під санкціями Євросоюзу.
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