Про це повідомляє AP News.

Відомо, що на початку лютого парламентарі закликали Австрію не допустити російських делегатів до зустрічі найбільшого органу безпеки світу, що відбудеться у Відні 23-24 лютого. Високопосадовці з 20 країн написали листа до канцлера Австрії, в якому закликали заборонити участь підсанкційних росіян.

"Важливо пам’ятати, що російські парламентарі є невід’ємною частиною системи влади та співучасниками злочинів, які Росія щодня вчиняє в Україні. Їм не місце в інституції, завданням якої є сприяння щирому діалогу та протидії війні", - йдеться у листі.

Австрійські чиновники не прокоментували листа.

Інформагентство зазначає, що Австрія намагається, "делікатно балансувати", намагаючись зберегти свою давню позицію військового нейтралітету під час війни в Україні. Уряд Австрії засудив вторгнення Росії в Україну майже рік тому, але також наголосив на необхідності підтримувати дипломатичні відносини з Росією.

Австрійські чиновники наполягають на тому, що оскільки штаб-квартира ОБСЄ розміщується у Відні, міністерство має законне право видавати візи представникам країн-учасниць, які бажають взяти участь у зустрічах цієї міжнародної організації.

AP News нагадує, що Австрія, яка була анексована нацистською Німеччиною напередодні Другої світової війни, після війни оголосила нейтралітет під тиском західних союзників і Радянського Союзу.

"Із закінченням "холодної" війни та приєднанням Австрії до ЄС австрійський нейтралітет втратив свою функцію. Як член НАТО Австрія буде в кращому становищі для формування європейської політики безпеки та отримає більшу безпеку", - заявив Вернер Фаслабенд, колишній міністр оборони Австрії з консервативної Народної партії