Автоімунний синдром офіційно внесли до списку побічних ефектів COVID-вакцини від Johnson & Johnson

Про це повідомляє регулятор ЄС (ЕМА)



Рішення було прийнято після дослідження випадків виявлення захворювання Комітетом з безпеки EMA.

Хоча випадки після вакцинації виникають дуже рідко, медичні працівники мають знати ознаки та симптоми синдрому, щоб забезпечити діагностику і лікування.

Комітет розглянув 108 випадків синдрому, була зареєстрована одна смерть.Там повідомили про можливий причинно-наслідковий зв’язок між вакциною та СГБ.

Вакцинованим людям рекомендується негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у них з’являються ознаки та симптоми.



EMA підтверджує, що переваги вакцини Janssen продовжують переважати ризики вакцини.

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Довідка. СГБ – рідкісне аутоімунне захворювання нервової системи. Зазвичай вражає стопи, руки, викликаючи оніміння, слабкість або біль. Більшість людей повністю одужують. Приблизно 2/3 людей з СГБ відчувають симптоми за кілька днів або тижнів після кишкового розладу або захворюванням легенів/носових пазух.