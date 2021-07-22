Автоімунний синдром офіційно внесли до списку побічних ефектів COVID-вакцини від Johnson & Johnson
Рідкісний синдром Гієна-Барре офіційно потрапив до списку побічних ефектів вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson на території ЄС
Про це повідомляє регулятор ЄС (ЕМА)
Рішення було прийнято після дослідження випадків виявлення захворювання Комітетом з безпеки EMA.
Хоча випадки після вакцинації виникають дуже рідко, медичні працівники мають знати ознаки та симптоми синдрому, щоб забезпечити діагностику і лікування.Комітет розглянув 108 випадків синдрому, була зареєстрована одна смерть.
Там повідомили про можливий причинно-наслідковий зв’язок між вакциною та СГБ.
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Вакцинованим людям рекомендується негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у них з’являються ознаки та симптоми.
EMA підтверджує, що переваги вакцини Janssen продовжують переважати ризики вакцини.
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