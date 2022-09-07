"Айнтрахт" сенсаційно зганьбився у матчі зі "Спортінгом" в ЛЧ
У 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів німецький "Айнтрахт" несподівано програв португальському "Спортінгу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Франкфурті, закінчився несподіваною перемогою "Спортінга" з рахунком 3:0. Перед матчем букмекери явним фаворитом вважали "Айнтрахт". У ворота німців забили Маркус Едвардс, Трінкау та Нуно Сантош.
У групі D також виступають "Тоттенгем" та "Марсель", які свій матч розпочнуть о 22:00. У 2-му турі англійці зіграють проти португальців, а німці змагатимуться з французами.
Матчі 2-го туру ЛЧ стартують 13 вересня.
Ліга чемпіонів
1-й тур
7 вересня
Група D
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Спортінг" (Португалія) 4:0
Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
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