Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Франкфурті, закінчився несподіваною перемогою "Спортінга" з рахунком 3:0. Перед матчем букмекери явним фаворитом вважали "Айнтрахт". У ворота німців забили Маркус Едвардс, Трінкау та Нуно Сантош.

У групі D також виступають "Тоттенгем" та "Марсель", які свій матч розпочнуть о 22:00. У 2-му турі англійці зіграють проти португальців, а німці змагатимуться з французами.

Матчі 2-го туру ЛЧ стартують 13 вересня.

Ліга чемпіонів

1-й тур

7 вересня

Група D

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Спортінг" (Португалія) 4:0

Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb