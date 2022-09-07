Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив в Амстердамі, закінчився перемогою "Аякса" з рахунком 4:0. У ворота "Рейнджерса" забили Едсон Альварес, Стівен Бергхюйс, Мохаммед Кудус та Стівен Бергвейн.

У групі А також виступають "Ліверпуль" та "Наполі", які свій матч розпочнуть о 22:00. У 2-му турі англійці зіграють проти нідерландців, а шотландці змагатимуться з італійцями.

Матчі 2-го туру ЛЧ стартують 13 вересня.

Ліга чемпіонів

1-й тур

7 вересня

Група А

"Аякс" (Нідерланди) - "Рейнджерс" (Шотландія) 4:0

Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

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