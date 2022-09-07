"Аякс" розгромив "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів
У 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів нідерландський "Аякс" розгромно переміг шотландський "Рейнджерс"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив в Амстердамі, закінчився перемогою "Аякса" з рахунком 4:0. У ворота "Рейнджерса" забили Едсон Альварес, Стівен Бергхюйс, Мохаммед Кудус та Стівен Бергвейн.
У групі А також виступають "Ліверпуль" та "Наполі", які свій матч розпочнуть о 22:00. У 2-му турі англійці зіграють проти нідерландців, а шотландці змагатимуться з італійцями.
Матчі 2-го туру ЛЧ стартують 13 вересня.
Ліга чемпіонів
1-й тур
7 вересня
Група А
"Аякс" (Нідерланди) - "Рейнджерс" (Шотландія) 4:0
Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
- Ввечері 6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
- Після 1-го туру "Шахтар" очолює турнірну таблицю квартету F.
- В іншому матчі французький ПСЖ переміг туринський "Ювентус".
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