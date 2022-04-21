"Азов" попри складну ситуацію в Маріуполі за дві доби знищив 3 російські танки, 2 БМП і БТР

Про це полк "Азов" повідомив у Телеграм.



"Не зважаючи на надскладну ситуацію, полк "Азов" за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський про деблокаду Маріуполя: на сьогодні ми не можемо пройти окуповані 120 км до міста, домовляємося про гуманітані коридори.

Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла".

Україна закликала світових лідерів допомогти з організацією гуманітарного коридору із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що Азовсталь практично знищено, а Маріуполь - під щільним бомбардуванням.