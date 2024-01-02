"Бачу лише кроки терористичної країни": Зеленський про переговори з Росією

Про це він заявив в інтерв’ю виданню The Economist.

Він додав, що як і всі українці відчуває шквал повітряних атак на міста.

"Я бачу лише кроки терористичної країни", - так президент прокоментував пропозиції про переговори з окупантами.

"Якщо Росія посилає сигнали про бажання заморозити конфлікт, як повідомляють деякі західні ЗМІ, то це не тому, що вони праведники, а тому, що їм не вистачає ракет, боєприпасів або підготовлених військ. Їм потрібна ця пауза… Відновити всі свої сили. А потім з усіма своїми силами перегорнути сторінку цієї війни", - вважає президент.