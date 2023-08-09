Про це в Медіацентрі Україна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Нині триває підготовка до опалювального сезону. Бригади фахівців проводять ремонти пошкодженого обладнання, а також очікують на постачання високовольтного устаткування. Перші трансформатори мають надійти до України у серпні, решта - після листопаду", - пояснив Харченко.

Очільник Центру наголосив, що українцям варто готуватися до складної зими.

"Велику кількість трансформаторів не встигли виробити й привезти. Тому зараз відновлення відбувається у форматі: "приїхало - встановили - чекаємо". Але ремонтні бригади завантажені й працюють на максимум", - зазначив Харченко та додав, що цього все одно недостатньо для відновлення енергосистеми до рівня, який був до початку повномасштабної війни.

Водночас для опалювального сезону Україна має достатньо палива, вугілля та газу, які продовжують збільшувати.