Багато трансформаторів не встигли привезти в Україну, але ремонтники завантажені роботою, - Центр досліджень енергетики
Україна готується до складної зими. Попри те, що країна має достатньо палива, вугілля та газу, енергосистема не повністю відновлена після пошкоджень, завданих РФ
Про це в Медіацентрі Україна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"Нині триває підготовка до опалювального сезону. Бригади фахівців проводять ремонти пошкодженого обладнання, а також очікують на постачання високовольтного устаткування. Перші трансформатори мають надійти до України у серпні, решта - після листопаду", - пояснив Харченко.
Очільник Центру наголосив, що українцям варто готуватися до складної зими.
"Велику кількість трансформаторів не встигли виробити й привезти. Тому зараз відновлення відбувається у форматі: "приїхало - встановили - чекаємо". Але ремонтні бригади завантажені й працюють на максимум", - зазначив Харченко та додав, що цього все одно недостатньо для відновлення енергосистеми до рівня, який був до початку повномасштабної війни.
Водночас для опалювального сезону Україна має достатньо палива, вугілля та газу, які продовжують збільшувати.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовано понад 270 влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури, деякі з них не підлягають відновленню.
- Зеленський заявив, що в зимові місяці 2023-2024 років слід чекати нових ударів Росії по об'єктах української енергетики та інфраструктурі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.92
Купівля 36.92Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе