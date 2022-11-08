Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник постійно обстрілює Бахмутський напрямок. Обстріли тривають з періодичністю в одну-дві години. На наш напрямок ворог активно стягує війська. Багато ворожої піхоти полягло за останній тиждень на Бахмутському напрямку", - підкреслив Оропай.

За його словами, у посадках лежать понад сто російських трупів, які не забирає ворог.

"Кілька днів тому, поранений російський військовий лежав й кричав хвилин 40. Він кликав своїх на допомогу, але до нього так ніхто і не підійшов. У них така натура, вони кидають один одного. На Донецькому напрямку ворог сконцентрував також ПВК Вагнера. Вчора спіймали російського мобілізованого зека, якого кинули на фронт без підготовки", - зауважив Оропай.

Наприкінці жовтня СБУ впіймала коригувальника російських ракетних ударів по Бахмуту.

Російські військові випустили ракети з літака Су-25 по своїх же позиціях на Донецькому напрямку

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