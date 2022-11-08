Багато ворожої піхоти полягло на Бахмутському напрямку, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
Командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України з Донеччини Євгеній Оропай зазначив, що російські військові вже незадоволені своїм командуванням та забезпеченням солдатів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Противник постійно обстрілює Бахмутський напрямок. Обстріли тривають з періодичністю в одну-дві години. На наш напрямок ворог активно стягує війська. Багато ворожої піхоти полягло за останній тиждень на Бахмутському напрямку", - підкреслив Оропай.
За його словами, у посадках лежать понад сто російських трупів, які не забирає ворог.
"Кілька днів тому, поранений російський військовий лежав й кричав хвилин 40. Він кликав своїх на допомогу, але до нього так ніхто і не підійшов. У них така натура, вони кидають один одного. На Донецькому напрямку ворог сконцентрував також ПВК Вагнера. Вчора спіймали російського мобілізованого зека, якого кинули на фронт без підготовки", - зауважив Оропай.
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