Бах представляє інтереси Росії, - Кличко-молодший розкритикував очільника МОК

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine.

"Томас Бах весь час говорить про нейтралітет МОК. Річ у тому, що Томас Бах не нейтральний. Він представляє російські інтереси, а не олімпійські цінності. Це не маленький конфлікт. Це війна, яка стосується не лише України. Якщо впаде Україна, впадуть і інші країни. Це спонукало б інших атакувати країни та змінювати кордони. Російська пропаганда, оголошена війна, багато знаків на зразок Z – це фашизм. Це видно по ненависті до інших націй і поведінці всередині Росії. Йдеться про знищення України. Саме це Росія робить в Україні", - сказав Володимир Кличко.

Культовий боксер нагадав про спортсменів, які входять до складу Міноборони Росії.

"Він підтримує пропаганду, російських спортсменів, які входять до складу Міноборони РФ і які брали участь у міжнародних військових чемпіонатах. Але вони також брали участь у зимових Олімпійських іграх і тепер планують взяти участь у наступних літніх Іграх. Цим користується російська пропаганда. Російські спортсмени напевно зараз вбивають українців, але потім змінюють роботу", - заявив Кличко-молодший.