Бах представляє інтереси Росії, - Кличко-молодший розкритикував очільника МОК
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко впевнений, що президент МОК Томас Бах представляє інтереси Росії
Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine.
"Томас Бах весь час говорить про нейтралітет МОК. Річ у тому, що Томас Бах не нейтральний. Він представляє російські інтереси, а не олімпійські цінності. Це не маленький конфлікт. Це війна, яка стосується не лише України. Якщо впаде Україна, впадуть і інші країни. Це спонукало б інших атакувати країни та змінювати кордони. Російська пропаганда, оголошена війна, багато знаків на зразок Z – це фашизм. Це видно по ненависті до інших націй і поведінці всередині Росії. Йдеться про знищення України. Саме це Росія робить в Україні", - сказав Володимир Кличко.
Культовий боксер нагадав про спортсменів, які входять до складу Міноборони Росії.
"Він підтримує пропаганду, російських спортсменів, які входять до складу Міноборони РФ і які брали участь у міжнародних військових чемпіонатах. Але вони також брали участь у зимових Олімпійських іграх і тепер планують взяти участь у наступних літніх Іграх. Цим користується російська пропаганда. Російські спортсмени напевно зараз вбивають українців, але потім змінюють роботу", - заявив Кличко-молодший.
- Нагадаємо, 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 1 лютого у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.
- 3 лютого Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду. 7 лютого до них приєднались п'ять скандинавських країн.
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024.
- 10 лютого у Великій Британії відбувся саміт 35 країн, які виступили за недопуск росіян до Олімпіади у 2024 році – їх підтримав під час виступу на зустрічі і Володимир Зеленський.
- 14 лютого директор МОК звернувся до НОК 35 країн, які проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді з проханням вплинути на своїх міністрів спорту.
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