Банк випадково відправив на Різдво £130 млн клієнтам у Великій Британії
У різдвяний ранок іспанський банк Santander помилково відправив десяткам тисяч британських клієнтів £130 млн
Про це повідомляє BBC.
25 грудня іспанський банк Santander помилково вніс 130 мільйонів фунтів стерлінгів на 75 000 рахунків клієнтів у Великій Британії.
Частину грошей уже витратили. Співробітники Santander поспішають повернути гроші, хоча робота ускладнюється через те, що більша їх частина була розміщена на рахунках у конкурентних банках.
Помилка сталася, коли платежі з 2 000 рахунків корпоративних клієнтів були здійснені двічі. В результаті деяким людям фактично двічі виплачували з рахунку роботодавця, хоча другий платіж фінансував Santander.
"Нам шкода, що через технічну проблему деякі платежі від наших корпоративних клієнтів неправильно продублювалися на рахунках одержувачів", - йдеться у повідомленні банку.
У банку запевнили, що клієнти у жодному разі не постраждають фінансово.
"Ми будемо наполегливо працювати з багатьма банками по всій Британії, щоб виправити повторювані транзакції протягом найближчих днів" - заявили представники банку.
З частиною банків-конкурентів уже зв'язалися, і вони пообіцяли, що "постараються повернути гроші з рахунків своїх клієнтів".
У разі, якщо гроші уже витратили, Santander може зв’язатися з людьми напряму, щоб повернути гроші.
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