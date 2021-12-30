Банк випадково відправив на Різдво £130 млн клієнтам у Великій Британії

Про це повідомляє BBC.



25 грудня іспанський банк Santander помилково вніс 130 мільйонів фунтів стерлінгів на 75 000 рахунків клієнтів у Великій Британії.



Частину грошей уже витратили. Співробітники Santander поспішають повернути гроші, хоча робота ускладнюється через те, що більша їх частина була розміщена на рахунках у конкурентних банках.



Помилка сталася, коли платежі з 2 000 рахунків корпоративних клієнтів були здійснені двічі. В результаті деяким людям фактично двічі виплачували з рахунку роботодавця, хоча другий платіж фінансував Santander.



"Нам шкода, що через технічну проблему деякі платежі від наших корпоративних клієнтів неправильно продублювалися на рахунках одержувачів", - йдеться у повідомленні банку.



У банку запевнили, що клієнти у жодному разі не постраждають фінансово.



"Ми будемо наполегливо працювати з багатьма банками по всій Британії, щоб виправити повторювані транзакції протягом найближчих днів" - заявили представники банку.



З частиною банків-конкурентів уже зв'язалися, і вони пообіцяли, що "постараються повернути гроші з рахунків своїх клієнтів".



У разі, якщо гроші уже витратили, Santander може зв’язатися з людьми напряму, щоб повернути гроші.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb