Про це повідомив голова Дніпровської РДА Павло Бабій.

"Мною направлено відповідні листи щодо проведення службового розслідування та створення комісії з представників Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення даних закупівель", – ідеться в повідомленні.

"Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", – додав Бабій.

Ситуація з укриттями в Києві

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

Станом на 12 червня у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6%, непридатними до використання - 34,6%.

14 червня стало відомо, що в Києві управління освіти закупило в укриття барабани за 900 тис. грн.