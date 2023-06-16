Барабани в укриттях: у Києві розірвали договір на закупівлю інструментів
У Києві ініціювали службове розслідування щодо доцільності придбання барабанів для облаштування укриттів. Договір на закупівлю музичних інструментів розірвали
Про це повідомив голова Дніпровської РДА Павло Бабій.
"Мною направлено відповідні листи щодо проведення службового розслідування та створення комісії з представників Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення даних закупівель", – ідеться в повідомленні.
"Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", – додав Бабій.
Ситуація з укриттями в Києві
У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.
Станом на 12 червня у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6%, непридатними до використання - 34,6%.
14 червня стало відомо, що в Києві управління освіти закупило в укриття барабани за 900 тис. грн.
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