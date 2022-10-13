"Барселона" та "Інтер" зіграли внічию у центральному матчі вечора Ліги чемпіонів
У центральному матчі середи, 12 жовтня, іспанська "Барселона" зіграла внічию з міланським "Інтером"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Барселона" - "Інтер", який проходив в Іспанії, закінчився внічию - 3:3. Наприкінці зустрічі сталась справжня голлівудська розв'язка, коли "Інтер" вийшов вперед завдяки голу Госенса на 89-й хвилині, але за декілька миттєвостей Роберт Левандовські врятував господарів від поразки.
За італійців також забили Ніколо Барелла та Лаутаро Мартінес, а за "Барсу" дублем відзначився Роберт Левандовські, ще один гол на рахунку Усмана Дембеле.
Після 4-х матчів "Інтер" набрав 7 очок і займає друге місце у групі С. "Баварія" з 12 балами перша і вже гарантувала собі місце у плей-офф.
У "Барселони" 4 бали та третя позиція. Останнє місце у "Вікторії Плзень", яка набрала 0 очок.
Ліга чемпіонів
4-й тур. Група А
12 жовтня
"Барселона" (Іспанія) - "Інтер" (Італія) 3:3
Голи: Дембеле, 40, Левандовські, 82, 90+2 - Барелла, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89
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