Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Барселона" - "Інтер", який проходив в Іспанії, закінчився внічию - 3:3. Наприкінці зустрічі сталась справжня голлівудська розв'язка, коли "Інтер" вийшов вперед завдяки голу Госенса на 89-й хвилині, але за декілька миттєвостей Роберт Левандовські врятував господарів від поразки.

За італійців також забили Ніколо Барелла та Лаутаро Мартінес, а за "Барсу" дублем відзначився Роберт Левандовські, ще один гол на рахунку Усмана Дембеле.

Після 4-х матчів "Інтер" набрав 7 очок і займає друге місце у групі С. "Баварія" з 12 балами перша і вже гарантувала собі місце у плей-офф.

У "Барселони" 4 бали та третя позиція. Останнє місце у "Вікторії Плзень", яка набрала 0 очок.

Ліга чемпіонів

4-й тур. Група А

12 жовтня

"Барселона" (Іспанія) - "Інтер" (Італія) 3:3

Голи: Дембеле, 40, Левандовські, 82, 90+2 - Барелла, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb