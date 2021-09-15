"Барселона" відмовилась звільняти тренера після ганебної поразки від "Баварії" в ЛЧ
Керівництво іспанської "Барселони" вирішило не звільняти Рональда Кумана найближчим часом
Про це повідомляє журналістка COPE Хелена Кондіс Едо у Twitter.
Вчора президент "Барселони" Жоан Лапорта зустрівся з тренером Рональдом Куманом після поразки від "Баварії" (0:3). Сторони спілкувались майже три години, але в розмові не обговорювалось звільнення нідерландця.
Боси "Барси" усвідомлюють, що "Баварія" зараз краща команда, але навіть попри це вони не можуть змиритися з програшами в такому стилі.
Поразка з рахунком 0:3 від "Баварії" у 1-му турі Ліги чемпіонів, стала для каталонців третьою поспіль домашньою невдачею у єврокубках. До цього "Барса" у грудні 2020 року програла італійському "Ювентусу" (0:3), а в січні 2021-го зазнала поразки від французького ПСЖ (1:4).
Трьох поразок поспіль на своєму полі в єврокубках "Барселона" зазнала вперше в історії.
Іспанський клуб грає у нинішній Лізі чемпіонів у одній групі з "Динамо", яке стартувало в турнірі з домашньої нульової нічиєї з португальською "Бенфікою".У 2-му турі 29 вересня "Динамо" зіграє у гостях проти "Баварії". А на "Барселону" чекає матч проти "Бенфіки".
- Нагадаємо, 14 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Баварія" розгромила "Барселону" на виїзді з рахунком 3:0.
- У іншому матчі групи E "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".
- 15 вересня стало відомо, що "Барселона" вперше за весь час участі в єврокубкових клубних турнірах програла три домашніх матчі поспіль.
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