"Барселона" відмовилась звільняти тренера після ганебної поразки від "Баварії" в ЛЧ

Про це повідомляє журналістка COPE Хелена Кондіс Едо у Twitter.



Вчора президент "Барселони" Жоан Лапорта зустрівся з тренером Рональдом Куманом після поразки від "Баварії" (0:3). Сторони спілкувались майже три години, але в розмові не обговорювалось звільнення нідерландця.



Боси "Барси" усвідомлюють, що "Баварія" зараз краща команда, але навіть попри це вони не можуть змиритися з програшами в такому стилі.

Поразка з рахунком 0:3 від "Баварії" у 1-му турі Ліги чемпіонів, стала для каталонців третьою поспіль домашньою невдачею у єврокубках. До цього "Барса" у грудні 2020 року програла італійському "Ювентусу" (0:3), а в січні 2021-го зазнала поразки від французького ПСЖ (1:4).

Трьох поразок поспіль на своєму полі в єврокубках "Барселона" зазнала вперше в історії.

Іспанський клуб грає у нинішній Лізі чемпіонів у одній групі з "Динамо", яке стартувало в турнірі з домашньої нульової нічиєї з португальською "Бенфікою".

Anoche contábamos la Cumbre de casi 3h en el Camp Nou.El Presidente NO destituirá a Koeman a corto plazo, según fuentes del Club.Pero se le mirará con lupa en los próx partidos. Son conscientes que Bayern es mejor equipo.Pero no pueden permitir caer de esa manera. @partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) September 15, 2021

У 2-му турі 29 вересня "Динамо" зіграє у гостях проти "Баварії". А на "Барселону" чекає матч проти "Бенфіки".

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