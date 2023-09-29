"Барселону" можуть погнати з Ліги чемпіонів

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерел з УЄФА, "Барселона" ризикує отримати дискваліфікацію навіть до завершення розслідування стосовно "справи Негрейри". Якщо інспектори з етики та дисциплінарних питань вважатимуть, що провина клубу є достатньо очевидною, то "Барсу" виключать з Ліги чемпіонів.

Влітку "Барселона" була тимчасово допущена до ЛЧ, проте за умови, що УЄФА залишає за собою майбутнє рішення щодо участі клубу в європейських змаганнях.

Справа Негрейри

Мова йде про звинувачення "Барселони" в хабарях Хосе Марії Енрікесу Негрейрі, який обіймав посаду віцепрезидента Технічного комітету суддів ФФІ (Федерації футболу Іспанії).

З 2001 до 2018 року Негрейра нібито отримав від "Барселони" 7,3 млн євро.

Барселона в Лізі чемпіонів

У вівторок, 19 вересня, були зіграні стартові матчі групового раунду Ліги чемпіонів 2023/24. Іспанська "Барселона" та донецький "Шахтар" змагаються в одній групі.

У 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 1:3, а іспанська "Барселона" розгромно перемогла бельгійський "Антверпен" з рахунком 5:0.