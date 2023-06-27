У Бердянську відбудеться прощання з неповнолітніми партизанами, яких убили російські снайпери
У Бердянську 29 червня відбудеться прощання з неповнолітніми українськими партизанами Тиграном Оганісяном та Микитою Хангановим, яких вбили російські снайпери
Про це пише Бердянська міська військова адміністрація.
Прощання пройде в храмі Святого Миколая за адресою Мелітопольське шосе 56. Об 11:00 відбудеться прощання з Микитою, о 12:00 - з Тиграном.
Раніше голова міської військової адміністрації Вікторія Галіціна повідомила у коментарі "Суспільному", що неповнолітніх партизанів у Бердянську вбили російські снайпери, а батьки досі не отримали доступ до їхніх тіл.
Очільниця зазначила, що досі не відомо, що саме передувало вбивству хлопців та за яких обставин стався злочин. Галіціна також повідомила, що, можливо, тіла загиблих Тиграна та Микити передадуть рідним сьогодні.
"За останньою інформацією, батькам загиблих підлітків ще не дали подивитися на тіла їхніх дітей. Можливо, їх віддадуть сьогодні, складно сказати точно. Знаємо, що дітей вбили російські снайпери. А що цьому передувало, за яких обставин це сталося, наразі не відомо", - пояснює голова ВЦА.
Вона також повідомила, що матеріали справи хлопців передані до СБУ.
"Раніше росіяни звинувачували хлопців у спробі диверсії на залізниці та забирали під варту, де чинили тиск і знущалися. Це воєнний злочин, за який окупанти повинні відповісти. Відкрито кримінальне провадження. Матеріали передані до СБУ, прокуратури, заяви написані й внесені до ЄРДР", - каже Галіціна.
- Ввечері 24 червня окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці "відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні", одним з "винуватців" він називає неповнолітнього Тиграна Оганісяна. Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном є Микита Ханганов. Обидва хлопці були 2006 року народження. Детальніше з історією Тиграна та Микити можна ознайомитися тут.
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