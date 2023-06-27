Про це пише Бердянська міська військова адміністрація.

Прощання пройде в храмі Святого Миколая за адресою Мелітопольське шосе 56. Об 11:00 відбудеться прощання з Микитою, о 12:00 - з Тиграном.

Раніше голова міської військової адміністрації Вікторія Галіціна повідомила у коментарі "Суспільному", що неповнолітніх партизанів у Бердянську вбили російські снайпери, а батьки досі не отримали доступ до їхніх тіл.

Очільниця зазначила, що досі не відомо, що саме передувало вбивству хлопців та за яких обставин стався злочин. Галіціна також повідомила, що, можливо, тіла загиблих Тиграна та Микити передадуть рідним сьогодні.

"За останньою інформацією, батькам загиблих підлітків ще не дали подивитися на тіла їхніх дітей. Можливо, їх віддадуть сьогодні, складно сказати точно. Знаємо, що дітей вбили російські снайпери. А що цьому передувало, за яких обставин це сталося, наразі не відомо", - пояснює голова ВЦА.

Вона також повідомила, що матеріали справи хлопців передані до СБУ.

"Раніше росіяни звинувачували хлопців у спробі диверсії на залізниці та забирали під варту, де чинили тиск і знущалися. Це воєнний злочин, за який окупанти повинні відповісти. Відкрито кримінальне провадження. Матеріали передані до СБУ, прокуратури, заяви написані й внесені до ЄРДР", - каже Галіціна.