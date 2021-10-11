Батько Ф'юрі зухвало закликав Усика битись за титул абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє Talksport.



Джон Ф'юрі переконаний, що Усик і його син мають провести бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.



"Вважаю, що він повинен зустрітися з Усиком або ні з ким. Наступним буде Усик або ніхто. Я б не став турбуватися про інших, вони нижче класом, ніж Тайсон.Тайсон не битиметься в таких боях. Я йому сказав, що це повинен бути Усик, або нехай нас навіть не турбують", - сказав батько Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

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