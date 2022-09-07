Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Мілані, закінчився очікуваною перемогою "Баварії" з рахунком 2:0. У ворота "Інтера" забили Лерой Сане та Даніло Д'Амброзіо, який вразив власні ворота.

У групі С також виступають "Барселона" та "Вікторія Плзень", які зустрічались паралельно, їхній матч закінчився з рахунком 5:1 на користь каталонців.

Матчі 2-го туру ЛЧ стартують 13 вересня.

Ліга чемпіонів

1-й тур

7 вересня

Група С

"Інтер" (Італія) - "Баварія" (Німеччина) 0:2

Голи: Сане, 25, Д'Амброзіо, 66 (авт.)

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