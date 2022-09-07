"Баварія" впевнено переграла "Інтер" у Лізі чемпіонів
У 1-му туру групового етапу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" виявилась сильнішою за міланський "Інтер"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Мілані, закінчився очікуваною перемогою "Баварії" з рахунком 2:0. У ворота "Інтера" забили Лерой Сане та Даніло Д'Амброзіо, який вразив власні ворота.
У групі С також виступають "Барселона" та "Вікторія Плзень", які зустрічались паралельно, їхній матч закінчився з рахунком 5:1 на користь каталонців.
Матчі 2-го туру ЛЧ стартують 13 вересня.
Ліга чемпіонів
1-й тур
7 вересня
Група С
"Інтер" (Італія) - "Баварія" (Німеччина) 0:2
Голи: Сане, 25, Д'Амброзіо, 66 (авт.)
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