Байден наклав перші санкції на Північну Корею після випробувань ракет
У середу, 12 січня, адміністрація президента США Джо Байдена ввела перші санкції на програми озброєння КНДР через серію запусків ракет
Про це повідомляє Reuters.
США ввели санкції щодо програм озброєння КНДР після серії запусків північнокорейських ракет, у тому числі уже двох у 2022 році.
Санкції спрямовані на шістьох північнокорейців, одного росіянина та на російську фірму, яка, за словами Вашингтона, відповідала за закупівлю товарів для програм з Росії та Китаю.
Міністерство фінансів США заявило, що ці кроки спрямовані на запобігання просуванню програм Північної Кореї, а також на перешкоджання її спробам розповсюджувати технології виготовлення зброї.
Санкції заморожують будь-які пов’язані зі США активи тих, хто потрапив під їхню дію, і забороняє будь-які операції з ними.
Адміністрація президента США Джо Байдена безрезультатно намагалася залучити Пхеньян до діалогу, щоб переконати його відмовитися від ядерних бомб і ракет після вступу на посаду в січні минулого року. З вересня 2021 року КНДР провела шість запусків балістичних ракет, кожен з яких порушував резолюції Ради Безпеки ООН.
Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США залишаються відданими продовженню дипломатії з Північною Кореєю.
- Нагадаємо, 15 вересня 2021 року КНДР провела запуск двох балістичних ракет.
- 19 жовтня 2021 року КНДР знову запустила дві балістичні ракети.
- 5 січня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.
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