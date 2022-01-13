Байден наклав перші санкції на Північну Корею після випробувань ракет

Про це повідомляє Reuters.



США ввели санкції щодо програм озброєння КНДР після серії запусків північнокорейських ракет, у тому числі уже двох у 2022 році.



Санкції спрямовані на шістьох північнокорейців, одного росіянина та на російську фірму, яка, за словами Вашингтона, відповідала за закупівлю товарів для програм з Росії та Китаю.



Міністерство фінансів США заявило, що ці кроки спрямовані на запобігання просуванню програм Північної Кореї, а також на перешкоджання її спробам розповсюджувати технології виготовлення зброї.



Санкції заморожують будь-які пов’язані зі США активи тих, хто потрапив під їхню дію, і забороняє будь-які операції з ними.



Адміністрація президента США Джо Байдена безрезультатно намагалася залучити Пхеньян до діалогу, щоб переконати його відмовитися від ядерних бомб і ракет після вступу на посаду в січні минулого року. З вересня 2021 року КНДР провела шість запусків балістичних ракет, кожен з яких порушував резолюції Ради Безпеки ООН.



Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США залишаються відданими продовженню дипломатії з Північною Кореєю.

Нагадаємо, 15 вересня 2021 року КНДР провела запуск двох балістичних ракет.

19 жовтня 2021 року КНДР знову запустила дві балістичні ракети.

5 січня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.