Байден не зміг налагодити стосунки між Саудівською Аравією та Ізраїлем, - аналітикиня Золкіна

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"Увага до візиту президента США Джо Байдена на Близький Схід була прикута через те, що він планує перезавантажити відносини між країнами арабського світу та Ізраїлем та створити іранську коаліцію. Тим самим Джо Байден хоче позбавити Росію можливостей впливати на арабський світ через російські відносини з Іраном. Це зовсім інший підхід. Якщо Байдену в найближчі місяці це вдасться зробити, то тиск на Росію буде посилений коштом тих, з ким Російська Федерація розвиває партнерські відносини", - пояснила Золкіна.

Аналітикиня зауважила, що Байдену не вдалось покращити стосунки між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

"Однак Байдену не вдалось досягти великих успіхів у цьому питанні. Ідея вивести відносини між Саудівською Аравією та Ізраїлем на новий рівень та встановити між ними реальні дипломатичні відносини не мала успіху. Без цього регіональна безпекова конфігурація на Близькому Сході неможлива", - пояснила вона.

Під час свого візиту до Ізраїлю 14 липня президент США просив прем'єр-міністра Яїра Лапіда посилити військову допомогу Україні та надати озброєння

16 липня президент США Джо Байден приїхав із робочим візитом до Саудівської Аравії

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