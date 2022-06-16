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Війна з Росією: хроніка
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Байден невдоволений заявами Блінкена та Остіна про перемогу України

16 червня, 2022 четвер
21:16
Світ Ллойд Остін та Ентоні Блінкен під час візиту до Києва

Президент США попросив держсекретаря та главу Пентагону пом’якшити риторику щодо підтримки України аж до її перемоги над Росією

Про це повідомляє NBCnews з посиланням на власні джерела у Білому домі.

Заяви Ентоні Блінкена й Ллойда Остіна після візиту до Києва у квітні були надмірними, — вважає президент США. 

Перш за все, Джо Байден занепокоєний твердженням міністра оборони США про те, що мета США в Україні – послабити Росію настільки, щоб вона більше не змогла повторити свою агресію. Президент США вважає, що такі слова можуть спричинити нереалістичні очікування і збільшити ризики втягування Вашингтона в прямий конфлікт із Москвою. Міністри своєю чергою пояснили, що слова Остіна були неправильно витлумачені.

"Байден не був щасливим, коли Блінкен та Остін говорили про перемогу в Україні. Йому не сподобалась їхня риторика", – цитує NBC News одного з високопосадовців Білого дому.

Адміністрація Байдена все більш схильна вважати, що війна Росії проти України вступає у затяжну фазу, і вважають, що Володимир Зеленський повинен менш категорично говорити про небажання Києва йти на територіальні поступки Москві.

При цьому Білий дім твердо переконаний, що Україна повинна сама обирати, на яких умовах має завершитися війна з Росією, і США не повинні тиснути на Київ у цьому питанні.

"Ми не тиснемо на них, щоб вони пішли на поступки, як це роблять деякі європейці. Ми ніколи б не просили їх поступитися територією», – сказав один американський чиновник. - Ми плануємо тривалу війну. Ми маємо намір підготувати до цього американський народ, і ми готові попросити у Конгресу більше грошей".

  • 16 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що кількість систем залпового вогню HIMARS, які Америка надає Україні, залежить від того, скільки таких систем ЗСУ здатні ефективно застосувати в бою.
  • 1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню HIMARS. 16 червня The Washington Post повідомив, що американські системи HIMARS можуть прибути на фронт вже наступного тижня.
  • Радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Україні для переходу в контрнаступ потрібні не 4, а 100 далекобійних артилерійських систем.
  • Американський генерал Веслі Кларк висловив сподівання, що США зможе дати Україні кілька десятків ракетних систем HIMARS. А голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що "у війні жодна система озброєнь ніколи не є срібною кулею й не змінює чашу терезів".

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Новини
Джо Байден
війна з Росією
Ллойд Остін
Ентоні Блінкен
допомога Україні
заяви
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