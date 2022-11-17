Байден оскаржив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова Байдена.

"Це не доказ", - сказав Байден журналістам у Білому домі після повернення з поїздки до Азії.

Відомо, що на місці падіння ракети працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.

За словами голови Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуба Кумоха, серед доказів у слідства є уламки ракети та глибина кратера. Нині експерти вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, кількість палива, яке вона використала.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

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