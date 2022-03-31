Байден припускає, що Путін все більше ізолюється, втрачаючи довіру до людей зі свого оточення

Про це повідомив Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів у прямому ефірі з Білого дому, інформує The Guardian.

Президент США Джо Байден заявив сьогодні, що Володимир Путін "ізольований", маючи ознаки того, що він або звільнив деяких своїх радників, або помістив їх під домашній арешт.

Але, посилаючись на свою попередню заяву, Байден додав:

"Але зараз я не хочу стверджувати це, тому що у нас не так багато вагомих доказів".

Байден також зазначив, що немає чітких доказів того, що Путін відводить російські війська з України:

"Я трохи скептично налаштований – це відкрите питання, чи насправді він відступає".

Нагадаємо, вчора розвідка США заявила, що Путіну бояться говорити правду про невдачі армії РФ та вплив санкцій, а міноборони він вже не довіряє.

Сьогодні про те, що Путін – "людина в клітці, яку сам побудував" також стверджував міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

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