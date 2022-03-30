Путіну бояться говорити правду про невдачі армії РФ та вплив санкцій. Міноборони він вже не довіряє, - розвідка США

Про це повідомляє NBC News, з посиланням на розсекречені розвідувальні дані США.

"Ми вважаємо, що радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано працюють російські військові та як російську економіку калічать санкції, тому що вони занадто бояться сказати йому правду", – розповів чиновник з адміністрації Байдена, який представив у документи.

Проте він не надав доказів цих заяв, посилаючись на необхідність захисту джерел.

Як приклад, він навів те, що Путін не знав про те, що російські військові використовували та втратили військовослужбовців строкової служби в Україні, заявивши, що це свідчить про "явний збій у потоці точної інформації до російського президента".

"У нас є інформація, що Путін відчув, що введений російськими військовими в оману. Зараз між ними існує стійка напруга через недовіру Путіна до керівництва Міноборони", – додав чиновник.

Нагадаємо, ще раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив , що РФ з'ясовують стосунки через провал в Україні.

А після тривалої відсутності у медійному просторі, 29 березня Шойгу заявив про зменшення апетитів російської армії, відзначивши, що РФ "суттєво знизила потенціал ЗСУ" та зосередиться на "звільненні" Донбасу.

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