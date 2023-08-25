Байден привітав Україну з Днем Незалежності та провів розмову зі Зеленським

Про це Зеленський повідомив у твіттері.

"Провів переговори із президентом США Джозефом Байденом і подякував йому за привітання з Днем Незалежності. США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра", - пише президент.

За словами Володимира Зеленського, незалежність варта того, щоб за неї боротись.

"Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - наголошує Зеленський.