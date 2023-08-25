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Головна політика Байден привітав Україну з Днем Незалежності та провів розмову зі Зеленським

Байден привітав Україну з Днем Незалежності та провів розмову зі Зеленським

25 серпня, 2023 п'ятниця
02:29
політика Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден

Пізно ввечері четверга, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом

Про це Зеленський повідомив у твіттері.

"Провів переговори із президентом США Джозефом Байденом і подякував йому за привітання з Днем Незалежності. США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра", - пише президент.

За словами Володимира Зеленського, незалежність варта того, щоб за неї боротись.

"Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - наголошує Зеленський.

  • 19 серпня Джо Байден заявив, що Росія вже програла війну Україні, не досягнувши жодної з планованих цілей, і це сигнал Китаю щодо Тайваню.

Суспільство
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
День Незалежності
США
День Незалежності України
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