Байден привітав Україну з Днем Незалежності та провів розмову зі Зеленським
Пізно ввечері четверга, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом
Про це Зеленський повідомив у твіттері.
"Провів переговори із президентом США Джозефом Байденом і подякував йому за привітання з Днем Незалежності. США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра", - пише президент.
За словами Володимира Зеленського, незалежність варта того, щоб за неї боротись.
"Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - наголошує Зеленський.
- 19 серпня Джо Байден заявив, що Росія вже програла війну Україні, не досягнувши жодної з планованих цілей, і це сигнал Китаю щодо Тайваню.
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