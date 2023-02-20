Байден: разом із союзниками передали понад 700 танків, тисячі бронемашин, артсистем і боєприпасів для України
Президент США Джо Байден заявив, що разом із понад 50 країнами передали для України понад 700 танків, тисячі бронемашин, артсистем і боєприпасів
Про це інформує під час пресконференції президент США Джо Байден.
"Ви перемагаєте, ви продовжуйте це робити. І від найпершого моменту, коли я отримав розвідувальні повідомлення, ще понад рік тому. Ми тоді зосереджували основну увагу на тому, як нам зібрати весь світ. Як виконати оту обіцянку, яку я вам дав - зібрати весь світ на підтримку України, як забезпечити ваш успіх. Як зробити так, щоб увесь світ відреагував, ті всі успішні економіки, потужні, незалежні, демократичні країни. І тоді весь народ Америки вирішив допомагати", - розповідає Байден.
Американський президент наголосив, що для допомоги Україні закликав понад 50 країн, які надали гуманітарну, економічну та військову допомоги, а також наклали санкції на РФ.
"Разом ми передали понад 700 танків, понад тисячу бойових броньованих машин, понад тисячу артилерійських систем понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 15 РСЗВ, системи протиповітряної оборони. Все те, що допомагає боронити країну", - заявив президент Штатів.
Байден зауважив, що у цей перелік не входить новий пакет допомоги на 2,5 мільярди доларів, який ще буде оголошений сьогодні: "Там будуть додаткові боєприпаси для HIMARS та артилерії, додаткові системи, що дозволить захистити український народ від бомбардувань".
Згодом цього тижні США оголосить про нові санкції.
Крім того, президент США Джо Байден заявив, що метою президента РФ Володимира Путіна є повне знищення України, проте він зазнає поразки, а Захід підтримуватиме нашу країну, скільки буде потрібно.
- 20 лютого президент США Джо Байден діставався до Києва залізницею від кордону з Польщею. Президент Штатів має оголосити про чергове постачання для України артбоєприпасів, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження. Разом із президентом США Джо Байденом до Києва з візитом приїхали радник з нацбезпеки Джейк Салліван та директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.
- Також до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація.
- Раніше сьогодні заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що готується "сюрприз" з візитом "важливих партнерів України" до Києва. А в поліції повідомили, що центр столиці перекрито через візит представників кількох іноземних делегацій.
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