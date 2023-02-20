Про це інформує під час пресконференції президент США Джо Байден.

"Ви перемагаєте, ви продовжуйте це робити. І від найпершого моменту, коли я отримав розвідувальні повідомлення, ще понад рік тому. Ми тоді зосереджували основну увагу на тому, як нам зібрати весь світ. Як виконати оту обіцянку, яку я вам дав - зібрати весь світ на підтримку України, як забезпечити ваш успіх. Як зробити так, щоб увесь світ відреагував, ті всі успішні економіки, потужні, незалежні, демократичні країни. І тоді весь народ Америки вирішив допомагати", - розповідає Байден.

Американський президент наголосив, що для допомоги Україні закликав понад 50 країн, які надали гуманітарну, економічну та військову допомоги, а також наклали санкції на РФ.

"Разом ми передали понад 700 танків, понад тисячу бойових броньованих машин, понад тисячу артилерійських систем понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 15 РСЗВ, системи протиповітряної оборони. Все те, що допомагає боронити країну", - заявив президент Штатів.

Байден зауважив, що у цей перелік не входить новий пакет допомоги на 2,5 мільярди доларів, який ще буде оголошений сьогодні: "Там будуть додаткові боєприпаси для HIMARS та артилерії, додаткові системи, що дозволить захистити український народ від бомбардувань".

Згодом цього тижні США оголосить про нові санкції.

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що метою президента РФ Володимира Путіна є повне знищення України, проте він зазнає поразки, а Захід підтримуватиме нашу країну, скільки буде потрібно.