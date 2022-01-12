Байден вважає штурм Капітолія у 2021 році спробою держперевороту
Президент США Джо Байден назвав штурм Капітолія, який стався у січні 2021 року, спробою державного перевороту
Про це він заявив під час виступу в Атланті, передає The Independent.
"Жорстока банда, яку підтримував і надихав переможений колишній президент (Дональд Трамп, - ред.), 6 січня 2021 року прагнула за допомогою насильства отримати те, що він (Трамп, - ред.) втратив у ході голосування на виборах", - сказав Байден.
Він зазначив, що тоді була спроба "нав'язати волю банди, відкинути вільні та справедливі вибори і, вперше в американській історії, зупинити мирний перехід влади".
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"Саме тому ми зібралися тут сьогодні. Для того, щоб виступити проти сил в Америці, які цінують владу вище за принципи, сил, які вчинили спробу перевороту, перевороту проти законно вираженої волі американського народу, посіявши сумніви, вигадуючи звинувачення у фальсифікації...", - зауважив президент США.
За його словами, у 2021 році сталася спроба "вкрасти у народу вибори 2020 року".
"Вони зазнали невдачі, але ні у перемозі демократії, ні в її майбутньому впевненості не було", - додав він.
- Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа увірвалися в залу засідань Сенату США та будівлю Конгресу. Роботу парламенту було перервано
- Згодом поліція відтіснила протестувальників зі сходів Капітолія.
- Станом на ранок 7 січня, Конгрес США поновив роботу, за підсумками якої було затверджено перемогу Байдена на президентських виборах.
- В результаті протестів у Вашингтоні загинули чотири людини, понад півсотні арештовані.
- Згодом учасника штурму Капітолія США у січні 2021 року, жителя Флориди Пола Ходжкінса засудили до восьми місяців в'язниці.
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