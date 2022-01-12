Байден вважає штурм Капітолія у 2021 році спробою держперевороту

Про це він заявив під час виступу в Атланті, передає The Independent.

"Жорстока банда, яку підтримував і надихав переможений колишній президент (Дональд Трамп, - ред.), 6 січня 2021 року прагнула за допомогою насильства отримати те, що він (Трамп, - ред.) втратив у ході голосування на виборах", - сказав Байден.

Він зазначив, що тоді була спроба "нав'язати волю банди, відкинути вільні та справедливі вибори і, вперше в американській історії, зупинити мирний перехід влади".



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"Саме тому ми зібралися тут сьогодні. Для того, щоб виступити проти сил в Америці, які цінують владу вище за принципи, сил, які вчинили спробу перевороту, перевороту проти законно вираженої волі американського народу, посіявши сумніви, вигадуючи звинувачення у фальсифікації...", - зауважив президент США.

За його словами, у 2021 році сталася спроба "вкрасти у народу вибори 2020 року".

"Вони зазнали невдачі, але ні у перемозі демократії, ні в її майбутньому впевненості не було", - додав він.