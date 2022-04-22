Байки про "неонацистів", Леніна й "героїчні перемоги": у ЦПД розповіли, як РФ здійснює інформблокаду своїх громадян за прикладом Північної Кореї

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.



Початок повномасштабної війни РФ проти України базувався на розповіді російського президента Володимира Путіна, що "Володимир Ленін - автор і архітектор України", а в Україні нібито неонацисти вже вісім років пригнічують народ Донбасу.



"Згодом ідея змінювалася. Окупант "героїчно" тікав від нашої армії з Київщини, Чернігівщини, Сумщини з поясненням, що там вже немає нацистів", - зауважили в ЦПД.



У Маріуполі Володимир Путін відмовився від штурму Азовсталі, а 21 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про "перемогу" в місті та "героїчне" перекидання військ на інші території. Станом на 22 квітня на Азовсталі тривають бої.



"Інфоблокада вигідна путіну, оскільки дезінформованим народом легше керувати. Згадаймо історію Північної Кореї та їхньої "перемоги" у чемпіонаті світу з футболу - 2014. Та уявімо, який парад на 9 травня буде цьогоріч, та скільки "перемог" буде приписано російській армії", - наголосили в Центрі при РНБО.



Нагадаємо, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Під час своєї промови президент РФ заявив, що "сучасна Україна була цілком і повністю створена Росією", а Хрущов "подарував Крим Україні".

2 квітня Київщину звільнили від російських окупантів.

4 квітня над прикордонними загонами Чернігівщини знову підняли українські прапори.

21 квітня Путін наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла". Однак росіяни продовжують бомбардування заводу, попри заяву Путіна.

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