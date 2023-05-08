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БЕБ арештувало 166 млн грн, які хотіла приховати підсанкційна букмекерська компанія

8 травня, 2023 понедiлок
16:14
Кримінал Судовий вирок

Бюро економічної безпеки наклало арешт на рахунки трьох організацій, підконтрольних відомій підсанкційній букмекерській компанії. Загальна сума арештованих коштів становить понад 166 млн грн

Про це інформує БЕБ.

Зазначають, що компанія-ліцензіат займала букмекерською діяльністю в інтернеті через дзеркальні сайти-двійники. Вони діяли без відповідної ліцензії. Ігрові акаунти тим часом поповнювалися готівкою через мережу терміналів.

Для маскування злочинної схеми та фінансових операцій компанія використовувала міскодинг - підміну призначення платежу в банківській еквайрингові мережі. Далі кошти з перевищенням ліміту обороту зараховувалися на розрахункові рахунки трьох юросіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані як платники ПДВ. Виграші виплачували через підконтрольні фіктивні суб'єкти господарювання.

Три згадані організації та букмекерська компанія не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір. Унаслідок цього державі було завдано збитків орієнтовно на 1 млрд грн.

"З метою уникнення санкцій та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в березні 2023 року згадана компанія перерахувала на рахунки підконтрольних підприємств кошти, начебто у якості авансу роялті за надання прав на використання програмного забезпечення", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що у такий спосіб працівники компанії намагалися вивести кошти та продовжувати легалізувати їх шляхом розподілення між рахунками понад 200 людей.

4 травня за матеріалами Служби безпеки було арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору.

Суспільство
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