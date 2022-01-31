"Бенфіка" виставила Яремчука на трансфер, він може перейти в "Евертон" Миколенка, - ЗМІ
Нападник португальської "Бенфіки" Роман Яремчук найближчим часом може стати гравцем англійського "Евертона"
Про це повідомляє видання Correio de Manha.
За інформацією джерела, "Бенфіка" не задоволена результатами Романа Яремчука на футбольному полі. Португальський топ-клуб виставив українського футболіста на трансфер.
Інтерес до українського нападника проявляє англійський "Евертон", який раніше підписав іншого гравця збірної України - Віталія Миколенка. "Бенфіка" має намір отримати за продаж Романа Яремчука 17 млн євро.
У цьому сезону Роман Яремчук забив 7 голів і зробив 5 асистів у 29 матчах за "Бенфіку". Минулого літа португальці заплатили за українця 17 млн євро.
- Нагадаємо, 15 січня Віталій Миколенко провів проти "Норвіча" перший матч за "Евертон" в чемпіонаті Англії.
- 16 січня "Евертон" звільнив з посади головного тренера іспанця Рафаеля Бенітеса.
- 31 січня англійський "Евертон" оголосив про призначення Френка Лемпарда на посаду головного тренера.
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