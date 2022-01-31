"Бенфіка" виставила Яремчука на трансфер, він може перейти в "Евертон" Миколенка, - ЗМІ

Про це повідомляє видання Correio de Manha.



За інформацією джерела, "Бенфіка" не задоволена результатами Романа Яремчука на футбольному полі. Португальський топ-клуб виставив українського футболіста на трансфер.



Інтерес до українського нападника проявляє англійський "Евертон", який раніше підписав іншого гравця збірної України - Віталія Миколенка. "Бенфіка" має намір отримати за продаж Романа Яремчука 17 млн євро.

У цьому сезону Роман Яремчук забив 7 голів і зробив 5 асистів у 29 матчах за "Бенфіку". Минулого літа португальці заплатили за українця 17 млн євро.

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