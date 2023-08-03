Бенто торт. Що це таке і як його приготувати
Вам буде цікаво дізнатися, що таке торти Бенто. Вони з'явилися у Кореї, але швидко стали популярними у всьому світі. Рецепт Бенто торта простий
Що таке бенто торт
Бенто торт - це останнє віяння кондитерської моди, мініторт, який призначений на одну персону, його вага приблизно 300-400 г, діаметри найчастіше 10-12 см. Через невеликі розміри та упаковку бенто торти ще називають "ланч-бокс" тортами. Він упаковується в екологічний бокс із цукрової тростини, а до нього додається еко-ложка або виделка, іноді — святкова свічка.
Смішний бенто торт
Цей торт смішний, тому що на ньому можна писати й малювати смішні меми, фігурки та повідомлення, які піднімуть настрій і зроблять ваш день незабутнім. Головне - не бійтесь фантазувати.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Рецепт бенто торта
Інгредієнти для ванільного бісквіту:
- 150 г пшеничного борошна
- п’ять яєць
- 150 г цукру
- 20 г вершкового масла
- 20 мл молока
- 10 г розпушувача
- дрібка солі
- ванілін (за смаком).
Інгредієнти для шоколадного бісквіту:
- 120 г пшеничного борошна
- 60 г какао
- одне яйце
- 150 г цукру
- 100 г кефіру
- 40 г рослинної олії
- 60 мл гарячої води
- одна чайна ложка харчової соди
- дрібка солі.
Інгредієнти для вишневого конфітюру:
- 150 г вишні
- 60 г цукру
- 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалу
- 2 чайні ложки води.
Інгредієнти для приготування конфітюру:
- 80 г полуниці
- 30 г цукру
- 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалу
- 1 чайна ложка води.
Інгредієнти для горіхово-карамельної начинки бенто торту:
- 60 г цукру
- 15 мл води
- 70 г жирних вершків
- 15 г вершкового масла
- 50 г арахісу
- дрібка солі.
Інгредієнти для проситування:
- 50 г згущеного молока
- 50 мл води.
Інгредієнти для крему бенто торта:
- півкілограма вершкового сиру
- 150 г жирних вершків
- 30 г темного шоколаду
- 70 г цукрової пудри.
Інгредієнти для крему (вирівнювання):
- 600 г вершкового сиру
- 200 г жирних вершків
- 100 г цукрової пудри.
Покрокове приготування бента торту
Беремось випікати бісквіти (один ванільний, інший - шоколадний). Почнемо з ванільного. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Готуємо чотири торти: два ванільні з вишневим та полуничним смаками, один бенто торт Снікерс і один шоколадно-вишневий.
Коржі ванільні:
- в мисці збиваємо яйця
- всипаємо сіль та ванілін
- продовжуємо збивати яйця на малих швидкостях міксера
- потроху підсипаємо цукор
- продовжуємо збивати інгредієнти до пишної світлої маси
- вливаємо молоко в масло і гарно прогріваємо в мікрохвильовій печі
- масло повинно цілковито розтанути
- просіюємо разом із розпушувачем борошно у збиті яйця
- акуратно вмішуємо борошно
- вливаємо олію і молоко
- перемішуємо до однорідності
- тісто має бути текучим
- деко (30 на 40) застеляємо пергаментом
- вливаємо на нього тісто
- розподіляємо рівномірно
- розігріваємо духовку до 180°
- запікаємо до 20 хвилин наш бісквіт у духовці до зарум'янення та підняття
- виймаємо готовий бисквіт
- остужуємо
- знімаємо папір
- відповідною формочкою вирізаємо коржі
- загортаємо коржі в харчову плівку
- на 8 годин ховаємо їх в холодильник.
Коржі шоколадні:
- всипаємо соду в кефір
- перемішуємо
- відставляємо в сторону
- просіюємо в миску какао та борошно
- додаємо дрібку солі
- перемішуємо усі сухі інгредієнти
- вбиваємо в миску яйце
- збиваємо його міксеромна
- під час цього процесу потрошки додаємо цукор, щоб утворилась світла пухка маса
- доливаємо кефір та олію
- розмішуємо все міксером
- під час розмішування вливаємо гарячу воду
- всипаємо сухі інгредієнти у рідку частину
- вимішуємо до однорідної консистенції
- шоколадне тісто буде густішим
- розмащуємо його по деко, застеленим папером для випікання
- випікаємо бісквіт при температурі 180°С у духовці
- шоколадний корж печеться до сорока хвилин
- готовий бісквіт виймаємо
- остужуємо
- знімаємо папір
- вирізаємо кола
- загортаємо в пліку
- кладемо в холодильник.
Начинки:
- робимо полуничний та вишневий конфітюр і карамель з арахісом
- складаємо в сотейник ягоди, вливаємо воду, всипаємо крохмаль та цукор
- ставимо сотейник на малий вогонь
- проварюємо суміш до загусання
- конфітюр під час варіння помішуємо
- виливаємо в піалу
- остуджуємо
- так само варимо конфітюр із вишень
- розм'яклі ягоди розімнемо товкачем
- конфітюр остуджуємо
- далі працюємо з карамеллю
- беремо наші жирні вершки
- нагріваємо їх у мікрохвильовій печі
- всипаємо цукор в сотейник
- вливаємо в нього воду
- ставимо його на малий вогонь
- варимо карамель до кольору бурштину
- потім вимикаємо вогонь
- постійно помішуючи вливаємо гарячі вершки
- знову вмикаємо нагрівання
- чекаємо на закипання
- кладемо карамель в олію
- варимо кілька хвилин до потрібної консистенції
- під кінець додаємо дрібку солі
- готову карамель остужуємо
- перемішуєммо з арахісом
- готуємо крем для начинки
- добре охолоджуємо вершки та вершковий сир
- шоколад розтоплюємо в мікрохвильовій пічці
- викладаємо у глибоку миску вершки, сир і пудру
- збиваємо все міксером на малій швидкості до однорідної консистенції
- відокремлюємо від крему четверту частину, додаємо до неї розтоплений шоколад (для торта "Снікерс")
- переміщуємо креми у кондитерські мішки.
Просочення:
- готуємо просочення для наших коржів
- змішуємо воду зі згущеним молоком.
Збірка тортів:
- усі наші торти збираємо однаково
- просочуємо нижній корж розведеним згущеним молоком
- сформовуємо борт кремом по краю
- у центрі викладаємо начинку
- наносимо крем на начинку згори
- розрівнюємо його, закриваючи конфітюр
- викладаємо зверху просочений корж
- так само збираємо ванільний торт із полуницею
- так само збираємо шоколадний торт з вишнею
- для "снікерса" використовуємо шоколадний крем
- готові тортики на дві години кладемо в холодильник.
Готуємо крем для вирівнювання:
- це така сама процедура, як готовка крему для начинки
- холодні продукти збиваємо міксером
- розділяємо крем на чотири частини
- фарбуємо в різні відтінки до естетичного смаку
- дістаємо торти з холодильника
- наносимо крем для вирівнювання на верх та боки
- шпателем вирівнюємо усі боки торту
- залишки крему фарбуємо в різні кольори
- розмальовуємо наші тортики написами, квіточками, абстракцією тощо
- наші тортики готові.
Бенто торти прикрашають ягодами, горіхами, полуницею. Роблять красиві іменні малюнки, написи, створюють оригінальний дизайн. І під усією цією красою ховається пухкий приємний на смак бісквіт.
Також замовники обирають тортики бенто діткам на день народження. Для дівчинки чи хлопчика малюнки будуть різні. Комусь дістанеться красива барбі, а комусь машинка чи космічний корабель. Це саме той смаколик, який дозволяє фантазії кондитера розгулятись по повній!
Смачного!
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