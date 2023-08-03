Що таке бенто торт

Бенто торт - це останнє віяння кондитерської моди, мініторт, який призначений на одну персону, його вага приблизно 300-400 г, діаметри найчастіше 10-12 см. Через невеликі розміри та упаковку бенто торти ще називають "ланч-бокс" тортами. Він упаковується в екологічний бокс із цукрової тростини, а до нього додається еко-ложка або виделка, іноді — святкова свічка.

Смішний бенто торт

Цей торт смішний, тому що на ньому можна писати й малювати смішні меми, фігурки та повідомлення, які піднімуть настрій і зроблять ваш день незабутнім. Головне - не бійтесь фантазувати.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Рецепт бенто торта

Інгредієнти для ванільного бісквіту:

150 г пшеничного борошна

п’ять яєць

150 г цукру

20 г вершкового масла

20 мл молока

10 г розпушувача

дрібка солі

ванілін (за смаком).

Інгредієнти для шоколадного бісквіту:

120 г пшеничного борошна

60 г какао

одне яйце

150 г цукру

100 г кефіру

40 г рослинної олії

60 мл гарячої води

одна чайна ложка харчової соди

дрібка солі.

Інгредієнти для вишневого конфітюру:

150 г вишні

60 г цукру

2 чайні ложки кукурудзяного крохмалу

2 чайні ложки води.

Інгредієнти для приготування конфітюру:

80 г полуниці

30 г цукру

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалу

1 чайна ложка води.

Інгредієнти для горіхово-карамельної начинки бенто торту:

60 г цукру

15 мл води

70 г жирних вершків

15 г вершкового масла

50 г арахісу

дрібка солі.

Інгредієнти для проситування:

50 г згущеного молока

50 мл води.

Інгредієнти для крему бенто торта:

півкілограма вершкового сиру

150 г жирних вершків

30 г темного шоколаду

70 г цукрової пудри.

Інгредієнти для крему (вирівнювання):

600 г вершкового сиру

200 г жирних вершків

100 г цукрової пудри.

Покрокове приготування бента торту

Беремось випікати бісквіти (один ванільний, інший - шоколадний). Почнемо з ванільного. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Готуємо чотири торти: два ванільні з вишневим та полуничним смаками, один бенто торт Снікерс і один шоколадно-вишневий.

Коржі ванільні:

в мисці збиваємо яйця

всипаємо сіль та ванілін

продовжуємо збивати яйця на малих швидкостях міксера

потроху підсипаємо цукор

продовжуємо збивати інгредієнти до пишної світлої маси

вливаємо молоко в масло і гарно прогріваємо в мікрохвильовій печі

масло повинно цілковито розтанути

просіюємо разом із розпушувачем борошно у збиті яйця

акуратно вмішуємо борошно

вливаємо олію і молоко

перемішуємо до однорідності

тісто має бути текучим

деко (30 на 40) застеляємо пергаментом

вливаємо на нього тісто

розподіляємо рівномірно

розігріваємо духовку до 180°

запікаємо до 20 хвилин наш бісквіт у духовці до зарум'янення та підняття

виймаємо готовий бисквіт

остужуємо

знімаємо папір

відповідною формочкою вирізаємо коржі

загортаємо коржі в харчову плівку

на 8 годин ховаємо їх в холодильник.

Коржі шоколадні:

всипаємо соду в кефір

перемішуємо

відставляємо в сторону

просіюємо в миску какао та борошно

додаємо дрібку солі

перемішуємо усі сухі інгредієнти

вбиваємо в миску яйце

збиваємо його міксеромна

під час цього процесу потрошки додаємо цукор, щоб утворилась світла пухка маса

доливаємо кефір та олію

розмішуємо все міксером

під час розмішування вливаємо гарячу воду

всипаємо сухі інгредієнти у рідку частину

вимішуємо до однорідної консистенції

шоколадне тісто буде густішим

розмащуємо його по деко, застеленим папером для випікання

випікаємо бісквіт при температурі 180°С у духовці

шоколадний корж печеться до сорока хвилин

готовий бісквіт виймаємо

остужуємо

знімаємо папір

вирізаємо кола

загортаємо в пліку

кладемо в холодильник.

Начинки:

робимо полуничний та вишневий конфітюр і карамель з арахісом

складаємо в сотейник ягоди, вливаємо воду, всипаємо крохмаль та цукор

ставимо сотейник на малий вогонь

проварюємо суміш до загусання

конфітюр під час варіння помішуємо

виливаємо в піалу

остуджуємо

так само варимо конфітюр із вишень

розм'яклі ягоди розімнемо товкачем

конфітюр остуджуємо

далі працюємо з карамеллю

беремо наші жирні вершки

нагріваємо їх у мікрохвильовій печі

всипаємо цукор в сотейник

вливаємо в нього воду

ставимо його на малий вогонь

варимо карамель до кольору бурштину

потім вимикаємо вогонь

постійно помішуючи вливаємо гарячі вершки

знову вмикаємо нагрівання

чекаємо на закипання

кладемо карамель в олію

варимо кілька хвилин до потрібної консистенції

під кінець додаємо дрібку солі

готову карамель остужуємо

перемішуєммо з арахісом

готуємо крем для начинки

добре охолоджуємо вершки та вершковий сир

шоколад розтоплюємо в мікрохвильовій пічці

викладаємо у глибоку миску вершки, сир і пудру

збиваємо все міксером на малій швидкості до однорідної консистенції

відокремлюємо від крему четверту частину, додаємо до неї розтоплений шоколад (для торта "Снікерс")

переміщуємо креми у кондитерські мішки.

Просочення:

готуємо просочення для наших коржів

змішуємо воду зі згущеним молоком.

Збірка тортів:

усі наші торти збираємо однаково

просочуємо нижній корж розведеним згущеним молоком

сформовуємо борт кремом по краю

у центрі викладаємо начинку

наносимо крем на начинку згори

розрівнюємо його, закриваючи конфітюр

викладаємо зверху просочений корж

так само збираємо ванільний торт із полуницею

так само збираємо шоколадний торт з вишнею

для "снікерса" використовуємо шоколадний крем

готові тортики на дві години кладемо в холодильник.

Готуємо крем для вирівнювання:

це така сама процедура, як готовка крему для начинки

холодні продукти збиваємо міксером

розділяємо крем на чотири частини

фарбуємо в різні відтінки до естетичного смаку

дістаємо торти з холодильника

наносимо крем для вирівнювання на верх та боки

шпателем вирівнюємо усі боки торту

залишки крему фарбуємо в різні кольори

розмальовуємо наші тортики написами, квіточками, абстракцією тощо

наші тортики готові.

Бенто торти прикрашають ягодами, горіхами, полуницею. Роблять красиві іменні малюнки, написи, створюють оригінальний дизайн. І під усією цією красою ховається пухкий приємний на смак бісквіт.

Також замовники обирають тортики бенто діткам на день народження. Для дівчинки чи хлопчика малюнки будуть різні. Комусь дістанеться красива барбі, а комусь машинка чи космічний корабель. Це саме той смаколик, який дозволяє фантазії кондитера розгулятись по повній!

Смачного!