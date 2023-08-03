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Бенто торт. Що це таке і як його приготувати

3 серпня, 2023 четвер
14:47
рецепти

Вам буде цікаво дізнатися, що таке торти Бенто. Вони з'явилися у Кореї, але швидко стали популярними у всьому світі. Рецепт Бенто торта простий

Що таке бенто торт

Бенто торт - це останнє віяння кондитерської моди, мініторт, який призначений на одну персону, його вага приблизно 300-400 г, діаметри найчастіше 10-12 см. Через невеликі розміри та упаковку бенто торти ще називають "ланч-бокс" тортами. Він упаковується в екологічний бокс із цукрової тростини, а до нього додається еко-ложка або виделка, іноді — святкова свічка.

Смішний бенто торт 

Цей торт смішний, тому що на ньому можна писати й малювати смішні меми, фігурки та повідомлення, які піднімуть настрій і зроблять ваш день незабутнім. Головне - не бійтесь фантазувати.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Рецепт бенто торта 

Інгредієнти для ванільного бісквіту:

  • 150 г пшеничного борошна
  • п’ять яєць
  • 150 г цукру
  • 20 г вершкового масла
  • 20 мл молока
  • 10 г розпушувача
  • дрібка солі
  • ванілін (за смаком).

Інгредієнти для шоколадного бісквіту:

  • 120 г пшеничного борошна
  • 60 г какао
  • одне яйце
  • 150 г цукру
  • 100 г кефіру
  • 40 г рослинної олії
  • 60 мл гарячої води
  • одна чайна ложка харчової соди
  • дрібка солі.

Інгредієнти для вишневого конфітюру:

  • 150 г вишні
  • 60 г цукру
  • 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалу
  • 2 чайні ложки води.

Інгредієнти для приготування конфітюру:

  • 80 г полуниці
  • 30 г цукру
  • 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалу
  • 1 чайна ложка води.

Інгредієнти для горіхово-карамельної начинки бенто торту:

  • 60 г цукру
  • 15 мл води
  • 70 г жирних вершків
  • 15 г вершкового масла
  • 50 г арахісу
  • дрібка солі.

Інгредієнти для проситування:

  • 50 г згущеного молока
  • 50 мл води.

Інгредієнти для крему бенто торта:

  • півкілограма вершкового сиру
  • 150 г жирних вершків
  • 30 г темного шоколаду
  • 70 г цукрової пудри.

Інгредієнти для крему (вирівнювання):

  • 600 г вершкового сиру
  • 200 г жирних вершків
  • 100 г цукрової пудри.

Покрокове приготування бента торту

Беремось випікати бісквіти (один ванільний, інший - шоколадний). Почнемо з ванільного. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Готуємо чотири торти: два ванільні з вишневим та полуничним смаками, один бенто торт Снікерс і один шоколадно-вишневий.

Коржі ванільні:

  • в мисці збиваємо яйця
  • всипаємо сіль та ванілін
  • продовжуємо збивати яйця на малих швидкостях міксера
  • потроху підсипаємо цукор
  • продовжуємо збивати інгредієнти до пишної світлої маси
  • вливаємо молоко в масло і гарно прогріваємо в мікрохвильовій печі
  • масло повинно цілковито розтанути
  • просіюємо разом із розпушувачем борошно у збиті яйця
  • акуратно вмішуємо борошно
  • вливаємо олію і молоко
  • перемішуємо до однорідності
  • тісто має бути текучим
  • деко (30 на 40) застеляємо пергаментом
  • вливаємо на нього тісто
  • розподіляємо рівномірно
  • розігріваємо духовку до 180°
  • запікаємо до 20 хвилин наш бісквіт у духовці до зарум'янення та підняття
  • виймаємо готовий бисквіт
  • остужуємо
  • знімаємо папір
  • відповідною формочкою вирізаємо коржі
  • загортаємо коржі в харчову плівку
  • на 8 годин ховаємо їх в холодильник.

Коржі шоколадні:

  • всипаємо соду в кефір
  • перемішуємо
  • відставляємо в сторону
  • просіюємо в миску какао та борошно
  • додаємо дрібку солі
  • перемішуємо усі сухі інгредієнти
  • вбиваємо в миску яйце
  • збиваємо його міксеромна 
  • під час цього процесу потрошки додаємо цукор, щоб утворилась світла пухка маса
  • доливаємо кефір та олію
  • розмішуємо все міксером
  • під час розмішування вливаємо гарячу воду
  • всипаємо сухі інгредієнти у рідку частину
  • вимішуємо до однорідної консистенції
  • шоколадне тісто буде густішим
  • розмащуємо його по деко, застеленим папером для випікання
  • випікаємо бісквіт при температурі 180°С у духовці
  • шоколадний корж печеться до сорока хвилин
  • готовий бісквіт виймаємо
  • остужуємо
  • знімаємо папір
  • вирізаємо кола
  • загортаємо в пліку
  • кладемо в холодильник.

Начинки:

  • робимо полуничний та вишневий конфітюр і карамель з арахісом
  • складаємо в сотейник ягоди, вливаємо воду, всипаємо крохмаль та цукор
  • ставимо сотейник на малий вогонь
  • проварюємо суміш до загусання
  • конфітюр під час варіння помішуємо
  • виливаємо в піалу
  • остуджуємо
  • так само варимо конфітюр із вишень
  • розм'яклі ягоди розімнемо товкачем
  • конфітюр остуджуємо
  • далі працюємо з карамеллю
  • беремо наші жирні вершки
  • нагріваємо їх у мікрохвильовій печі
  • всипаємо цукор в сотейник
  • вливаємо в нього воду
  • ставимо його на малий вогонь
  • варимо карамель до кольору бурштину
  • потім вимикаємо вогонь
  • постійно помішуючи вливаємо гарячі вершки
  • знову вмикаємо нагрівання
  • чекаємо на закипання
  • кладемо карамель в олію
  • варимо кілька хвилин до потрібної консистенції
  • під кінець додаємо дрібку солі
  • готову карамель остужуємо
  • перемішуєммо з арахісом
  • готуємо крем для начинки
  • добре охолоджуємо вершки та вершковий сир
  • шоколад розтоплюємо в мікрохвильовій пічці
  • викладаємо у глибоку миску вершки, сир і пудру
  • збиваємо все міксером на малій швидкості до однорідної консистенції
  • відокремлюємо від крему четверту частину, додаємо до неї розтоплений шоколад (для торта "Снікерс")
  • переміщуємо креми у кондитерські мішки.

Просочення:

  • готуємо просочення для наших коржів
  • змішуємо воду зі згущеним молоком.

Збірка тортів: 

  • усі наші торти збираємо однаково
  • просочуємо нижній корж розведеним згущеним молоком
  • сформовуємо борт кремом по краю
  • у центрі викладаємо начинку
  • наносимо крем на начинку згори
  • розрівнюємо його, закриваючи конфітюр
  • викладаємо зверху просочений корж
  • так само збираємо ванільний торт із полуницею
  • так само збираємо шоколадний торт з вишнею
  • для "снікерса" використовуємо шоколадний крем
  • готові тортики на дві години кладемо в холодильник.

Готуємо крем для вирівнювання:

  • це така сама процедура, як готовка крему для начинки
  • холодні продукти збиваємо міксером
  • розділяємо крем на чотири частини
  • фарбуємо в різні відтінки до естетичного смаку
  • дістаємо торти з холодильника
  • наносимо крем для вирівнювання на верх та боки
  • шпателем вирівнюємо усі боки торту
  • залишки крему фарбуємо в різні кольори
  • розмальовуємо наші тортики написами, квіточками, абстракцією тощо
  • наші тортики готові.

Бенто торти прикрашають ягодами, горіхами, полуницею. Роблять красиві іменні малюнки, написи, створюють оригінальний дизайн. І під усією цією красою ховається пухкий приємний на смак бісквіт.

Також замовники обирають тортики бенто діткам на день народження. Для дівчинки чи хлопчика малюнки будуть різні. Комусь дістанеться красива барбі, а комусь машинка чи космічний корабель. Це саме той смаколик, який дозволяє фантазії кондитера розгулятись по повній!

Смачного!

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