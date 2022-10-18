Бензема прокоментував перемогу в боротьбі за "Золотий м'яч"
Французький футболіст мадридського "Реалу" Карім Бензема заявив, що з дитинства мріяв про "Золотий м'яч"
Про це повідомляє L'Équipe.
За словами форварда, впродовж кар'єри прикладом для нього були колишні володарі найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі - француз Зінедін Зідан та бразилець Роналдо.
"Це гордість для мене. Я згадую часи, коли я був маленьким, всю роботу, яку я ніколи не полишав. Це була дитяча мрія. Я виріс з цим у своїй голові, а потім у мене з’явилася мотивація, тому що в моєму житті було дві рольові моделі - Зізу та Роналдо. Це багато роботи, це ніколи не здаватись, це ще більше тренувань, але, перш за все, завжди тримати в голові цю мрію, що все можливо", - сказав Бензема.
Він додав, що вважає свій "Золотий м'яч" колективною нагородою.
"Я хотів би подякувати всім моїм товаришам по команді в "Реалі" та національній збірній. Цей "Золотий м'яч" індивідуальний, але він також колективний. Тому для мене це народний "Золотий м'яч", - підсумував Бензема.
34-річний Карім Бензема отримав "Золотий м'яч" вперше у кар'єрі. Він виступає за "Реал" з 2009 року. У минулому сезоні француз зіграв за мадридців 46 матчів, забив 44 голи та віддав 15 результативних передач. Він допоміг "Реалу" виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та чемпіонат Іспанії.
- 17 жовтня володарем "Золотого м'яча" став Карім Бензема.
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