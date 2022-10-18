Про це повідомляє L'Équipe.

За словами форварда, впродовж кар'єри прикладом для нього були колишні володарі найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі - француз Зінедін Зідан та бразилець Роналдо.

"Це гордість для мене. Я згадую часи, коли я був маленьким, всю роботу, яку я ніколи не полишав. Це була дитяча мрія. Я виріс з цим у своїй голові, а потім у мене з’явилася мотивація, тому що в моєму житті було дві рольові моделі - Зізу та Роналдо. Це багато роботи, це ніколи не здаватись, це ще більше тренувань, але, перш за все, завжди тримати в голові цю мрію, що все можливо", - сказав Бензема.

Він додав, що вважає свій "Золотий м'яч" колективною нагородою.

"Я хотів би подякувати всім моїм товаришам по команді в "Реалі" та національній збірній. Цей "Золотий м'яч" індивідуальний, але він також колективний. Тому для мене це народний "Золотий м'яч", - підсумував Бензема.

34-річний Карім Бензема отримав "Золотий м'яч" вперше у кар'єрі. Він виступає за "Реал" з 2009 року. У минулому сезоні француз зіграв за мадридців 46 матчів, забив 44 голи та віддав 15 результативних передач. Він допоміг "Реалу" виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та чемпіонат Іспанії.

17 жовтня володарем "Золотого м'яча" став Карім Бензема.

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