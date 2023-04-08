Про це Стівен Кінг написав у твіттері.

"Бережіть Україну в своїх серцях і думках. Не підтримуйте миротворців (умиротворителів), які хочуть залишити їх позаду", - написав "король жахів".

Keep Ukraine in your hearts and thoughts.

Don’t support appeasers who would leave them behind. — Stephen King (@StephenKing) April 7, 2023