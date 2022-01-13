Без гімнастики для шиї: у "Дії" з'явився новий вид електронного підпису
Міністерство цифрової трансформації оновило функцію елекронного підпису - тепер не треба крутити головою, тільки один раз кліпнути
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Він зазначив, що кліпання достатньо, аби підтвердити особу і підписати документ.
Щоб скористатися Дія.Підписом, достатньо зайти в застосунок, натиснути Меню, "Дія.Підпис" та кліпнути.
Довідка. "Дія.Підпис" - це цифровий ключ, яким можна користуватися при підписанні документів онлайн. Щоб користуватися "Дія.Підписом", у застосунку потрібен біометричний документ - закордонний паспорт чи ID-картка.
"Дія. Підпис" можна використовувати для підписання контрактів, заяви на відпустку, договори оренди тощо.
- Нагадаємо, Наприкінці січня українці зможуть згенерувати в "Дії" новий COVID-сертифікат після бустерного щеплення.
- Водійське посвідчення, техпаспорт та студквиток у "Дії" прирівняли до паперових.
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