Водійське посвідчення, техпаспорт та студквиток у "Дії" прирівняли до паперових
У середу, 29 грудня, у застосунку "Дія" до паперових документів прирівняли цифрове водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток
Про це "Дія" повідомляє у Telegram.
"Україна продовжує задавати тренди діджиталізації у світі: відсьогодні цифрові водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток прирівняли до паперових аналогів. Такі постанови ухвалив Уряд", - йдеться у повідомленні.
Відтепер електронними версіями зазначених документів зможуть користуватися усі громадяни України будь-де без вимоги мати при собі паперовий аналог.
"Режим без паперів в Україні впевнено набирає оберти. Завантажуйте застосунок Дія, генеруйте електронні документи та насолоджуйтеся перевагами діджиталізації", - написали в пресслужбі.
- Нагадаємо, раніше у застсунку "Дія" запустили бета-тестування PhotoID та сервісу опитувань.
- Також Мінцифри тестує в застосунку "Дія" сповіщення про судові засідання.
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