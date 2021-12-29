Водійське посвідчення, техпаспорт та студквиток у "Дії" прирівняли до паперових

Про це "Дія" повідомляє у Telegram.



"Україна продовжує задавати тренди діджиталізації у світі: відсьогодні цифрові водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток прирівняли до паперових аналогів. Такі постанови ухвалив Уряд", - йдеться у повідомленні.



Відтепер електронними версіями зазначених документів зможуть користуватися усі громадяни України будь-де без вимоги мати при собі паперовий аналог.



"Режим без паперів в Україні впевнено набирає оберти. Завантажуйте застосунок Дія, генеруйте електронні документи та насолоджуйтеся перевагами діджиталізації", - написали в пресслужбі.





Нагадаємо, раніше у застсунку "Дія" запустили бета-тестування PhotoID та сервісу опитувань.

Також Мінцифри тестує в застосунку "Дія" сповіщення про судові засідання.



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