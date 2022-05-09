Без згадки про Росію: генсек ООН відреагував на скидання бомб на школу в Луганській області

Про це йдеться в заяві речника генсека Сфефана Дюжарріка.

"Цей напад є ще одним нагадуванням про те, що у цій війні, як і в багатьох інших конфліктах, найбільшу ціну платять мирні жителі", - зазначив Дюжаррік.

За ого словами, генсеке заявляє, що "під час війни завжди слід щадити цивільне населення та цивільну інфраструктуру".

Він зазначив, що ця війна повинна закінчитися, і має бути встановлений мир відповідно до міжнародного права.

В заяві йдеться, що ООН та її партнери надалі надаватимуть підтримку тим, чиї життя зруйнувала війна.

При цьому Джіюраррік жодного разу не згадав винуватця – Росію.

У Білогорівці на Луганщині 7 травня окупанти скинули авіабомбу на школу, де перебувало близько 90 людей. Після авіаудару загинуло щонайменше 60 людей