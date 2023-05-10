Про це Лубінець написав у telegram.

"Комфортні умови для проживання, безкоштовне харчування, дитячі ігрові зони – усе це реальність для місць компактного поселення, коли адміністрація закладу турбується про внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Лубінець.

За його словами, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Запорізькій області здійснив моніторингові візити до місць компактного поселення внутрішньо переміщених осіб.

Лубінець відзначив два таких заклади - Запорізьку спеціальну школу-інтернат "Оберіг" та шелтер "Хортиця". Там для ВПО забезпечено безоплатне проживання, триразове харчування, а всі витрати компенсуються за рахунок МКП.

У МКП "Оберіг" ВПО мають можливість користуватися послугами прачки, яка збирає речі в спеціальні пакети з номером кімнати і повертає їм після прання та прасування, а у МКП на базі шелтеру "Хортиця" обладнано гардеробну, в якій ВПО можуть обрати необхідний для себе одяг.



"У обох МКП наявні альтернативні джерела електроенергії (генератори) та укриття. Кімнати після поточного ремонту. Дитячі ігрові зони обладнані батутом, є настільні ігри, телевізори. Важливо, що у штаті працюють психологи", - додав омбудсмен.