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Безкоштовне харчування та дитячі ігрові зони: Лубінець показав, як розміщують ВПО на Запоріжжі

10 травня, 2023 середа
16:46
Суспільство Лубінець показав, як розміщують ВПО на Запоріжжі

Омбудсмен Дмитро Лубінець показав, у яких умовах живуть внутрішньо-переміщені особи на Запоріжжі та закликав наслідувати цей приклад іншим регіонам

Про це Лубінець написав у telegram.

"Комфортні умови для проживання, безкоштовне харчування, дитячі ігрові зони – усе це реальність для місць компактного поселення, коли адміністрація закладу турбується про внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Лубінець.

За його словами, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Запорізькій області здійснив моніторингові візити до місць компактного поселення внутрішньо переміщених осіб.

Лубінець відзначив два таких заклади - Запорізьку спеціальну школу-інтернат "Оберіг" та шелтер "Хортиця".  Там для ВПО забезпечено безоплатне проживання, триразове харчування, а всі витрати компенсуються за рахунок МКП.  

У МКП "Оберіг" ВПО мають можливість користуватися послугами прачки, яка збирає речі в спеціальні пакети з номером кімнати і повертає їм після прання та прасування, а у МКП на базі шелтеру "Хортиця" обладнано гардеробну, в якій ВПО можуть обрати необхідний для себе одяг. 
 
"У обох МКП наявні альтернативні джерела електроенергії (генератори) та укриття. Кімнати після поточного ремонту. Дитячі ігрові зони обладнані батутом, є настільні ігри, телевізори. Важливо, що у штаті працюють психологи", - додав омбудсмен.Пункти для ВПО

  • Уряд прийняв рішення, що борги за комунальні послуги не стягуватимуться з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії. 
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