Безкоштовне харчування та дитячі ігрові зони: Лубінець показав, як розміщують ВПО на Запоріжжі
Омбудсмен Дмитро Лубінець показав, у яких умовах живуть внутрішньо-переміщені особи на Запоріжжі та закликав наслідувати цей приклад іншим регіонам
Про це Лубінець написав у telegram.
"Комфортні умови для проживання, безкоштовне харчування, дитячі ігрові зони – усе це реальність для місць компактного поселення, коли адміністрація закладу турбується про внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Лубінець.
За його словами, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Запорізькій області здійснив моніторингові візити до місць компактного поселення внутрішньо переміщених осіб.
Лубінець відзначив два таких заклади - Запорізьку спеціальну школу-інтернат "Оберіг" та шелтер "Хортиця". Там для ВПО забезпечено безоплатне проживання, триразове харчування, а всі витрати компенсуються за рахунок МКП.
У МКП "Оберіг" ВПО мають можливість користуватися послугами прачки, яка збирає речі в спеціальні пакети з номером кімнати і повертає їм після прання та прасування, а у МКП на базі шелтеру "Хортиця" обладнано гардеробну, в якій ВПО можуть обрати необхідний для себе одяг.
"У обох МКП наявні альтернативні джерела електроенергії (генератори) та укриття. Кімнати після поточного ремонту. Дитячі ігрові зони обладнані батутом, є настільні ігри, телевізори. Важливо, що у штаті працюють психологи", - додав омбудсмен.
- Уряд прийняв рішення, що борги за комунальні послуги не стягуватимуться з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.31
Купівля 37.31Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе